Faktoring dla mikroprzedsiębiorstw zamiast kredytu

Jeśli nie kredyt, to co?

Płynność finansowa w niepewnych, pandemicznych czasach to główne wyzwanie, stojące przed małymi i mikro przedsiębiorcami. Wiele małych firm z dnia na dzień utraciło zlecenia – a czas realizacji płatności za te, które pozostały, znacząco się wydłużył. To składa się na trudności z utrzymaniem płynności finansowej. W normalnych czasach przedsiębiorca poszedłby do banku i poprosił o pożyczkę. Niestety, od czasu lockdownu banki ograniczyły liczbę i wysokość przyznawanych kredytów oraz zaostrzyły kryteria. Mniej dostępne stały się również pozabankowe pożyczki krótkoterminowe, tak zwane chwilówki. Strata tych dwóch źródeł finansowania mocno dotknęła przedsiębiorców.

– Polskie banki udzieliły kredytów o wartości mniejszej o 30% niż rok wcześniej. To oznacza, że wsparły mikrofirmy 4 miliardami złotych mniej. Jednak polscy mikroprzedsiębiorcy wybrnęli z tej sytuacji. Pomogła im tarcza antykryzysowa i inne, nowoczesne narzędzia finansowania firm – powiedział Marek Sikorski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Finea S.A.





Co to jest faktoring?

Jest to usługa zdalnej, natychmiastowej wypłaty gotówki na podstawie wystawionej przez firmy faktury, która czeka na opłacenie przez klienta. Dzięki temu firmy pewniej i szybciej otrzymują gotówkę za wykonane usługi – co pomaga im zachować płynność finansową.

Dostępność faktoringu

Faktoring nie zmniejszył się podczas epidemii, a wręcz urósł. W każdym miesiącu obserwujemy co najmniej dwucyfrowy wzrost klientów. Pierwsze półrocze zamknęliśmy z wynikiem dwukrotnie lepszym niż pierwsze półrocze 2019 roku. Ten sukces wynika z tego, że faktoring jest produktem całkowicie online – o natychmiastowej dostępności. Przedsiębiorca dostaje środki finansowe w ciągu 24h od zgłoszenia. Polskie firmy właśnie tego potrzebują – szybkiej pomocy, którą można uzyskać zdalnie – podkreśla Sikorski.

