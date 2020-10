Będą certyfikaty dla dostawców sprzętu 5G

Komisja Europejska apeluje do ujednolicenia podejścia do wdrażania sieci 5G w krajach UE. Obecnie przepisy w zależności od kraju znacznie się od siebie różnią, co może wpływać na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej opartej na 5G.