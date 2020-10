Jak być o krok przed konkurencją?

Rola konkurencji

Bardzo niewielu jest przedsiębiorców, którzy mogą z dumą nazwać się monopolistami na rynku i bez trudu zawsze być na prowadzeniu. Na świecie są miliony firm wykonujących podobną działalność. Współczesny rynek zachęca młodych przedsiębiorców do prowadzenia własnej firmy, kusząc unijnymi funduszami oraz działaniami aktywizującymi, które mają ułatwić wejście w świat handlu.

W wyniku rosnącej liczby firm o podobnym profilu, wielu przedsiębiorców pozostaje w myśleniu, że ich firma to zaledwie kropla w morzu konsumenckich potrzeb. Takie założenie z pewnością nie spowoduje, że marka wzniesie się na wyżyny, doprowadzając do sukcesu jej właścicieli.





Pozycja na rynku

Jednym z najistotniejszych elementów jest określenie swojego położenia w strefie handlowej. Dzięki takiej autorefleksji można podjąć jeszcze efektywniejsze działania. Jak ustalić swoją aktualną pozycję? Wystarczy dokładnie przyjrzeć się swojej ofercie, by dowiedzieć się, czy nie wymaga ona modyfikacji. Propozycje dla konsumentów powinny być jak najbardziej dopasowane do ich potrzeb. Może trzeba precyzyjnie określić grono odbiorców i ustalić swoje cele? A może pozostałe firmy wcale nie uważają nas za konkurencję?

Narzędzia do monitoringu konkurencji

Chcąc sprawdzić swoją pozycję na rynku, należy rozejrzeć się wokół, w szczególności skupiając swoją uwagę na działalność firm o takim samym profilu. O ile w strefie lokalnej nie jest to wymagające, o tyle online jest to bardzo trudne do oszacowania. Z pomocą przychodzą narzędzia, które pozwolą monitorować kluczowe działania. Dzięki odpowiednim aplikacjom można z powodzeniem zaobserwować ruch na stronie konkurencji, zapoznać się z ofertą w mediach społecznościowych, porównać ceny produktów lub sprawdzić, czy konkurencja korzysta z opcji płatnych reklam w sieci.

Równie ważne jest zaobserwowanie, w jaki sposób konkurencyjne firmy pozycjonują swoją stronę (frazy kluczowe, działania SEO), jaka jest jej pozycja w wynikach wyszukiwania i wreszcie jakich treści używają, by promować swoje produkty.

Poza siecią

Chcąc stać się konkurencyjnym, warto zaobserwować również działania pozostałych firm poza siecią. Należy zwrócić uwagę na branding, działania strefy PR, sposób komunikacji wizualnej (reklamy, plakaty, ulotki) czy politykę cenową.

Niezmiernie trudno jest wyprzedzić konkurencję, lecz z pomocą specjalistów z pewnością będzie o wiele łatwiej i szybciej. Monitoring konkurencji odbywa się na wielu poziomach przy użyciu różnych narzędzi, a z tym najlepiej poradzą sobie fachowcy z agencji PR. Dzięki zdecydowanym działaniom i wiedzy specjalistów firma ma szansę wyprzedzić rywali i dotrzeć do klientów o wiele wcześniej.

