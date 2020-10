Brakuje rąk do pracy. Apel polskich przedsiębiorców o zniesienie kwarantanny

Kwarantanna dla pracowników z Białorusi

Podlascy przedsiębiorcy apelują o zniesienie kwarantanny dla pracowników z Białorusi. Apel ma zostać przekazany premierowi i Radzie Ministrów.

Obecnie pracownicy, obywatele Białorusi zatrudnieni w polskich firmach, po przyjeździe do Polski muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Jak wskazywali podlascy przedsiębiorcy, nakaz kwarantanny dla pracowników z Białorusi to duże obciążenie, bo po przyjeździe nie mogą od razu pracować. Nie przedstawili dokładnych danych, ilu takich pracowników jest zatrudnionych w podlaskich firmach.





Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych

Brakuje pracowników

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski mówił, że to temat bardzo ważny, sygnalizowany już przez Izbę od jakiegoś czasu. "Pracowników brakuje; w okresie kryzysu, w okresie COVID, każde ręce są na wagę złota i to trzeba szybko rozwiązać, bo jeśli będziemy czekać, to będzie się przedłużało, to nie będzie miało sensu. Dlatego apel jest jak najbardziej potrzebny" - tłumaczył Karczewski.

Polacy mogą wyjeżdżać na Białoruś i wracać do kraju bez obowiązku odbywania kwarantanny. Problem dotyczy pracowników zarówno z Białorusi jak i z Ukrainy, którzy często podejmują pracę w produkcji, gdzie pracodawcy mają problem z zatrudnieniem.

Słaba kondycja branży budowlanej i turystycznej

Tomasz Kozłowski z Podlaskiego Związku Pracodawców zaznaczył, że w takich branżach jak budowlana i turystyczna niemal w każdym przedsiębiorstwie w tym regionie pracuje pracownik zza wschodniej granicy. "To jest bardzo ważna rzecz dla nas, żebyśmy bronili te miejsca pracy. Podlascy przedsiębiorcy są poobijani po koronawirusie, mamy wiele innych problemów" - powiedział Kozłowski.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwrócił uwagę nie tylko na problem pracowników z Białorusi, ale też Białorusinów, którzy przyjeżdżali do Polski na kilka dni w celach turystycznych i handlowych. Zwrócił uwagę, że warto byłoby znieść kwarantannę także dla nich, jeśli nie na terenie całego kraju, to chociaż ograniczając to do terenu dwóch województw: podlaskiego i lubelskiego lub tzw. strefy przygranicznej.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA