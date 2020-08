Mniej kupujemy w interencie

Wartość sprzedaży detalicznej przez internet w lipcu br. spadła w cenach bieżących o 10,3 proc., jej udział wyniósł 6,5 proc. Wzrost znaczenia sprzedaży tradycyjnej był do przewidzenia - uważa partner w Unity Group Grzegorz Rudno-Rudziński.

Polecamy: Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy





Zgodnie z danymi GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2020 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,0 proc. (wobec wzrostu o 5,7 proc. w lipcu 2019r.). W porównaniu z czerwcem 2020 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 6,5 proc. W cenach bieżących wzrost wyniósł 2,7 proc. rdr i 6,4 proc. wobec czerwca br.

Urząd statystyczny zauważył, że w lipcu 2020 r., po spadkach w czterech poprzednich miesiącach br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku. Wzrosty nie dotyczą sprzedaży internetowej.

Spadek udziału sprzedaży w sieci wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 21,8 proc. do 19,4 proc.), a także podmioty z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (z 19,5 proc. przed miesiącem do 16,8 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 14,1 proc. do 11,1 proc.) - wyliczył GUS.

Według Grzegorza Rudno-Rudzińskiego, partnera w Unity Group (specjalizującej się w transformacji cyfrowej sklepów), dalszy wzrost znaczenia sprzedaży tradycyjnej w całkowitej sprzedaży detalicznej był do przewidzenia i nie wzbudził większych emocji.

"To efekt odbicia i stopniowego odbudowywania jej pozycji po miesiącach utrudnień. Widać jednak, że po kolejnym pełnym miesiącu od zdjęcia większości restrykcji w prowadzeniu handlu i robieniu zakupów e-commerce, którego udział w handlu na koniec lipca wyniósł 6,5 proc., nadal trzyma się mocno i jest silniejszy niż kiedykolwiek przed wybuchem pandemii" - ocenia Rudno-Rudziński.

Jego zdaniem dynamicznemu rozkwitowi e-commerce pomagają nie tylko działania e-sklepów, tzw. pure players, które bardzo szybko zareagowały na nowe realia zwiększonymi inwestycjami w rozwój narzędzi do dalszego poprawienia komfortu i bezpieczeństwa robiących zakupy.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA