Wyższe cła na rosyjskie i białoruskie zboża i inne produkty rolne już obowiązują [Lista produktów]

W dniu 1 lipca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Unii Europejskiej podwyższające cła na rosyjskie i białoruskie zboża, nasiona oleiste i produkty pochodne, a także inne produkty.

Rozporządzenie Rady (UE) 2024/1652

Szczegółowa lista rosyjskich i białoruskich produktów rolnych, na które zostały podwyższone cła, znajduje się w Rozporządzeniu Rady (UE) 2024/1652 z 30 maja 2024 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Rozporządzenie to weszło w życie 1 lipca 2024 r. - obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.



Przepisy tego rozporządzenia mają mieć efekt podobny do embarga i sprawić, że import wybranych produktów na rynek UE stanie się nieopłacalny. Jednocześnie Komisja Europejska uważa, że przyjęte rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na światowe bezpieczeństwo żywnościowe, ani na tranzyt produktów objętych wyższymi cłami – poprzez terytorium UE – do miejsc przeznaczenia w krajach trzecich.

Polskie działania w celu podniesienia ceł

Polska zabiegała o ograniczenie napływu rosyjskiej i białoruskiej żywności na rynek UE. 7 marca br. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie nałożenia sankcji w związku z importem rosyjskich i białoruskich produktów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej. W ślad za uchwałą minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, wspólnie z szefami resortów ds. rolnictwa Republiki Czeskiej, Litwy, Łotwy oraz Ministrem ds. Regionalnych Estonii, 20 marca br. wystosował pismo do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej komisarza ds. handlu Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z apelem m.in. o ograniczenie importu zboża z Rosji i Białorusi na teren UE.

Działania Komisji Europejskiej

W odpowiedzi na te działania Komisja Europejska zaproponowała podwyższenie ceł na przywóz do UE z Rosji i Białorusi: zbóż (w tym pszenicy i kukurydzy), nasion roślin oleistych i produktów pochodnych oraz wykluczenie importu ww. produktów z tych krajów z dostępu do unijnych kontyngentów taryfowych. Propozycja KE została uchwalona przez Radę UE w wyżej wskazanym rozporządzeniu.