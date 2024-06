Ochrona budżetu i środowiska. Firmy coraz częściej naprawiają sprzęty, zamiast wymieniać je na nowe

95 proc. uszkodzonych urządzeń elektronicznych można przywrócić do pełnej sprawności, a średni czas naprawy telefonu lub laptopa to zaledwie 48 godzin. Filozofia “napraw zamiast wyrzucać” redukuje liczbę odpadów i zapewnia firmom oszczędności, ale jej wykorzystanie wymaga przyjęcia cyrkularnego modelu biznesowego. Jak to zrobić?

Napraw zamiast wyrzucić

Współczesna gospodarka cyrkularna opiera się na kilku strategiach biznesowych. Część z nich koncentruje się na projektowaniu trwalszych i łatwiejszych w naprawie produktów, inne z kolei polegają na zmianie podejścia do własności i oferują produkt, jako usługę. W każdym przypadku cel jest jednak podobny. Jest nim przedłużenie życia dostarczanych na rynek dóbr.

Jedną ze strategii cyrkularnych wykorzystywanych m.in. w branży elektroniki użytkowej jest model wykorzystania szans. Jego wyjątkowość polega na partnerstwie i przywracaniu do obiegu produktów innych firm w obszarze posprzedażowym. W Polsce strategię tę wykorzystuje w swoim biznesie m.in. krakowska firma Fixit, jeden z laureatów ekokonkursu GOZ Biznes - Lider Małopolski 2024.

W praktyce model wykorzystania szans oznacza doradztwo już na etapie projektowania oraz produkcji sprzętu, zakłada też pomoc techniczną i działania serwisowe.

- Każdego roku do naszych centrów serwisowych trafia ok. 150 tys. urządzeń. Nasze działania przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i redukcji zużycia surowców. Wykonywana przez nas praca ma też dodatkową wartość, bo udowadniamy, że dobrze prosperujący biznes i działania prośrodowiskowe mogą iść w parze. Czynimy to na tyle skutecznie, by nasza firma została wyróżniona tytułem GOZ Lider Małopolski. Wskaźniki cyrkularne są jednym z naszych podstawowych KPI i stanowią fundament podejmowanych przez nas decyzji biznesowych - mówi Mariusz Ryło, CEO Fixit.

Lepiej naprawić, ale… nie zawsze

Oprócz ekoprojektowania, serwisowania i odnawiania używanych produktów, omawiana strategia zakłada również… unikanie niepotrzebnych napraw. Statystyki pokazują, że nawet 20 proc. trafiających do serwisu urządzeń elektronicznych jest całkowicie sprawnych. Przesłanie takiego sprzętu do naprawy oznacza koszt, obciążenie łańcucha logistycznego i niepotrzebną emisję dwutlenku węgla w transporcie. Często okazuje się, że użytkownicy elektroniki błędnie diagnozują usterki, a prostym rozwiązaniem tego problemu są działania komunikacyjne i edukacyjne, polegające min. na zdalnej weryfikacji stanu urządzeń i wsparciu użytkowników, którzy w wielu przypadkach mogą samodzielnie sprawdzić stan swojego sprzętu, a nawet własnoręcznie go naprawić.

Nie tylko sprzęt, opakowanie też może dostać drugie życie

Innym elementem składającym się na model wykorzystania szans jest zastosowanie cyrkularnych opakowań. Ponowne użycie nieuszkodzonych pudełek, opakowań wielokrotnego użytku lub pochodzących z recyklingu pozwala zmniejszyć ilość odpadów. Efektywne łączenie przesyłek adresowanych do jednego odbiorcy przyczynia się z kolei do optymalizacji logistyki, a tym samym do redukcji emisji wytwarzanych podczas transportu.

Co jeszcze decyduje o tym, że omawiana strategia tak dobrze sprawdza się w branży elektroniki konsumenckiej?

Stosowana przez nas strategia cyrkularna pozwala zachować zasoby oraz wartość użytkową i ekonomiczną urządzeń tak długo, jak to tylko możliwe. Model wykorzystania szans to kwintesencja Gospodarki Obiegu Zamkniętego - podsumowuje Mariusz Ryło.

FIXIT SA to działająca od ponad 20 lat firma, zajmująca się posprzedażowym wsparciem producentów elektroniki użytkowej, sprzętu IT i urządzeń AGD. Specjalizuje się w serwisowaniu, odnawianiu i przedłużaniu cyklu życia produktów.

