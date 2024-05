Onboarding w hybrydowym modelu pracy

Czym jest onboarding? Jak wygląda w pracy hybrydowej?

Onboarding - co to jest?

Onboarding brzmi tajemniczo? Już chyba nie tak bardzo, bo z tym terminem, jak i z innymi anglicyzmami dotyczącymi pracy można się spotkać coraz częściej. Dla przypomnienia jednak - onboarding to najprościej mówiąc proces wdrażania nowego pracownika. Pracodawca, a raczej najczęściej osoba odpowiedzialna za onboading poprzez szereg różnych działań wprowadza pracownika w struktury firmy, zapoznaje z zespołem, przedstawia obowiązki.

Dobrze przeprowadzony onboarding to większe prawdopodobieństwo, że pracownik zostanie na dłużej.

Praca hybrydowa a onboarding

Praca hybrydowa to mieszany model pracy polegający na częściowym wykonywaniu obowiązków na miejscu w firmie, a częściowo zdalnie, z domu. Nie ma ustalonych odgórnie reguł, jakie powinny być proporcje pracy zdalnej do stacjonarnej. Wszystko zależy od możliwości organizacyjnych firmy. Praca hybrydowa daje elastyczność pracownikowi, pozwala oszczędzić na dojazdach do pracy czy lunchach.

To, że praca jest hybrydowa nie znaczy, że pracownik nie musi przeprowadzać onboardingu. Tym bardziej warto się do tego przyłożyć, zwłaszcza, że wdrażanie pracowników może być trudniejsze niż w przypadku pracy stacjonarnej. Aby pracownicy mogli rozpocząć swoje obowiązki bez przeszkód, warto zapoznać ich z kluczowymi informacjami. Dobrze, aby znali historię firmy i wiedzieli, kto obejmuje jakie stanowisko, gdzie zgłosić się z konkretnym problemem i jakie są poszczególne działy. Nawet jeśli pracownik jest w firmie na przykład tylko jeden dzień w tygodniu powinien znać obsługę firmowego sprzętu i wiedzieć, gdzie może znaleźć potrzebne mu do pracy rzeczy.

Onboarding obejmuje także omówienie struktury i kultury organizacyjnej firmy, wszelkich procedur, np. obiegu dokumentów, zapoznanie z wartościami, jakimi kieruje się firma, jej celami. To także oczywiście rozmowa o zakresie obowiązków, przyszły zadań i omówienie ścieżki kariery. Jak wdrożyć pracownika hybrydowego Podczas wdrażania pracownika realizującego pracę hybrydową należy określić oczekiwania dotyczące pracy zdalnej i biurowej. To znaczy liczbę godzin pracy, dostępność, narzędzia do pracy w biurze i w domu itp. Jeśli firma nie ma ściśle określonych wymagań odnośnie do obecności w konkretne dni, warto dać pracownikowi wybór. Dostosowanie harmonogramu do potrzeb pracownika, jeśli nie ucierpią na tym jego obowiązki, to szansa na to, że zostanie na dłużej. Pracownika w modelu hybrydowym należy powitać i przedstawić zarówno wirtualnie jak i w biurze, a także zapewnić go o wsparciu jakie może uzyskać na miejscu i online. Warto, przynajmniej na początku, regularnie organizować spotkania z nowymi pracownikami, aby móc sprawdzić postępy i pomóc w rozwiązywaniu problemów. W modelu hybrydowym komunikacja z pracownikami jest niezwykle istotna. Służbowy telefon to już za mało. Pomocne przy tego typu pracy są rozmaite narzędzia komunikacyjne, dzięki którym pracownik zawsze może być na bieżąco z innymi pracownikami czy przełożonym. Warto na samym początku poinformować pracownika o możliwości korzystania z nich, uprzednio określając jakie są zasady takiej komunikacji w firmie (dostępność, czas odpowiedzi itp.). Dobrze jest wyznaczyć zorganizowaną i serdeczna w kontaktach osobę do pomocy przy wdrażaniu hybrydowego pracownika. Osoba ta może pomóc w nawiązywaniu relacji z innymi, dostosowywaniu się do nowego środowiska, wyjaśnianiu ewentualnych zawiłości.

