Jak zbudować dobre „candidate experience”

Czym jest candidate experience? Na co wpływa? Jak zmierzyć candidate experience i jak zbudować dobre?

Pracownik ubiegający się o stanowisko w danej firmie często w pierwszej kolejności sprawdza jej stronę w Internecie, czyta opinie. Następnie składa ofertę pracy i po telefonie bądź mailu umawia się na rozmowę rekrutacyjną - czasem to tylko jeden etap, często nawet kilka. W tym czasie może mieć do czynienia z pośrednikami, pracownikami, produktami firmy. Na koniec otrzymuje (albo i nie) informację o tym, czy firma chce z nim współpracować i podejmuje decyzję. Wszystkie wrażenia i doświadczenia kandydata podczas procesu rekrutacyjnego w danej firmie to właśnie candidate experience.

Na candidate experience składa się kilka elementów. Od nich zależy, jak pracownik będzie postrzegał firmę i czy zdecyduje się na współpracę. Warto pamiętać, że candidate experience to nie tylko zadanie działu HR. Tak naprawdę wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z kandydatem powinni dbać o jego pozytywne wrażenie na temat firmy.

Co zatem składa się na candidate experience?

Sposób aplikacji na stanowisko

Oferta pracy to zazwyczaj pierwszy pierwszy moment, gdy kandydat ma do czynienia z firmą, już od tej chwili liczy się pierwsze wrażenie. Dlaczego? Bo wystarczy, że sposób przesłania dokumentów jest skomplikowany albo wieloetapowy i to już może zniechęcić kandydata do podjęcia wysiłku. Gdy firma piętrzy przeszkody już na wstępie, to co może czekać na dalszych etapach?

Komunikacja z firmą

Dobra komunikacja to podstawa, powinien wiedzieć o tym każdy przedsiębiorca rozpoczynający rekrutację. W dzisiejszych czasach liczy się także szybkość informacji zwrotnej. W pierwszej kolejności warto potwierdzić złożenie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych (może być to automatyczna odpowiedź), a następnie informować o dalszych etapach rekrutacji. Bardzo ważna jest również informacja zwrotna po całym procesie, nawet, gdy jest ona negatywna dla kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna

Sam proces przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i wcześniejszego umawiania się na nią jest szalenie istotny. Tu wszystko ma znaczenie - miejsce spotkania, czas i możliwość ewentualnej zmiany, liczba rekrutrów i ich zachowanie, zadania do wykonania, liczba etapów. Tu nie tylko kandydat powinien być dobrze przygotowany, ale również pracodawca.

Tempo

Czas od aplikacji, przez rozmowę kwalifikacyjną, do feedbacku powinien być możliwie jak najkrótszy. W niektórych przypadkach losowe sytuacje mogą go wydłużyć, ale co do zasady najlepiej rekrutację przeprowadzać sprawnie.

Onboarding/offboarding

Wprowadzenie nowego pracownika w szeregi firmy, jak również rozstanie się pracownika z zakładem to także część candidate experience.

Czy można zmierzyć candidate experience? Jak pracodawca może wyciągnąć wnioski z doświadczeń kandydata z procesu rekrutacyjnego? Są pewne narzędzia, które mogą w tym pomóc.

Ankiety

Dobrym pomysłem na zmierzenie candidate experience są ankiety, w których kandydaci mogą ocenić swoje doświadczenie. Pytania mogą dotyczyć właśnie komunikacji, szybkości procesu, jakości rozmów, elastyczności. Ważne, żeby ankiety nie były zbyt długie.

Wskaźniki Key Performance Indicators (KPI)

Własne narzędzia firmy mogą pomóc śledzić np. czas odpowiedzi na e-mail, liczbę odrzuconych aplikacji, czas trwania całego procesu. Taka baza danych pomoże w późniejszej analizie całego procwsu.

Analiza porównawcza

Firma mogą porównywać swoje wyniki z danymi benchmarkowymi z branży. Można także skorzystać z doswiadczeń firm, które specjalizują się w badaniach rynku pracy.

Dobrą praktyką jest regularna analiza candidate experience, która pozwala na poprawę niezbyt dobrze funkcjonujących obszarów.

Dlaczego candidate experience to tak istotna kwestia? Przede wszystkim wpływa na wizerunek firmy. Kandydaci, którzy doświadczają negatywnego procesu rekrutacyjnego, mogą podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a jeśli branża, w której działa firma jest niszowa - może to powodować problemy ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Nawet dobre warunki współpracy zaproponowane kandydatowi mogą go zniechęcić do przyjęcia oferty, gdy miał nie najlepsze doświadczenia rekrutacyjne. A z drugiej strony pozytywne doświadczenie kandydata może zachęcić go do ponownego aplikowania w przyszłości, nawet jeśli nie otrzymał oferty pracy w tym momencie.

Jak pracodawca może zadbać o dobre wrażenia kandydata dotyczące firmy? Oto kilka czynników:

transparentna i konkretna oferta pracy

prosty proces składania aplikacji przez pracownika, jasne informacje dotyczące procesu rekrutacji

bieżąca komunikacja dotycząca postępów w procesie rekrutacji

szybkie odpowiedzi na pytania i wątpliwości kandydata

sprawna i szybka organizacja rozmowy kwalifikacyjnej i profesjonalni rekruterzy

informacja zwrotna do kandydatów, którzy nie przeszli do dalszych etapów rekrutacji

przemyślany onboarding

