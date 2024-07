Te metody sprawdzą się w nauce języków obcych

Jakie metody najlepiej sprawdzają się w nauce wymowy języków obcych? Czy oglądanie filmów wystarczy? Podpowiadają eksperci z platformy do nauki języków.

Jak nauczyć się właściwej wymowy w języku obcym

Podstawa komunikacji to wiara w swoje umiejętności i pewność siebie. Tej może dodać praca nad wymową. Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply zwraca uwagę, że na ten element nauki języka obcego nieczęsto zwraca się uwagę w szkołach. Specjaliści językowi z Preply przetestowali różne metody nauki poprawnego mówienia i wybrali kilka wyróżniających się – tych z wysoką skutecznością. Żadna z nich nie wymaga nawet wychodzenia z domu.

Na liście pojawiło się słuchanie audiobooków i podcastów. Eksperci dzielą takie słuchanie na bierne i aktywne. To pierwsze polega na jak najczęstszym otaczaniu się obcojęzycznymi treściami. Materiały muszą być odtwarzane w tle, nawet jeśli ich nie rozumiemy. Słuchanie aktywne wymaga natomiast skupienia się na treści. Jak zauważają twórcy listy, ta technika uczy nie tylko właściwej wymowy, ale też przestawienia się na myślenie w obcym języku.

Bardzo efektywna jest także metoda shadowing, opracowana przez amerykańskiego profesora Alexandra Arguellesa. Polega na słuchaniu native speakera, a następnie bezpośrednim powtarzaniu wszystkiego, co ten mówi – kilkukrotnie, zdanie po zdaniu. Przeprowadzone w 2017 roku badanie na nieanglojęzycznych studentach wykazało, że ta metoda rzeczywiście może poprawić umiejętność płynnego mówienia.

Aby praktykować tę metodę nie trzeba nawet wychodzić z domu, potrzebujemy jedynie dostępu do internetu i YouTube’a. Preply radzi wyszukać przemówienie lub rozmowę z aktorami, którzy zazwyczaj wypowiadają się płynnie, mają dobrą dykcję oraz nie stosują wypełniaczy takich jak „yyy” czy angielskiego like. Wystarczy wybrać krótki fragment takiego materiału, odtworzyć go i powtarzać na głos. Pomocne będzie też nagrywanie samego siebie.

Nauka jeżyków obcych a aparat mowy

Co ciekawe, w podobny sposób działa śpiewanie. Po pierwsze, pozwala uchwycić rytm i melodyjność języka, a także właściwy akcent i poprawną intonację. Ponadto, jest to świetne ćwiczenie dla aparatu mowy, który często nie jest dostosowany do wydobywania głosek nieobecnych w naszym ojczystym języku. Jeśli fonetyka wybranego języka jest diametralnie inna od polskiej, wymaga to nauczenia naszego mózgu oraz aparatu mowy „wytwarzania” zupełnie nowych dźwięków.

Dlatego też Polakom nie sprawiają większej trudności języki słowiańskie, takie jak słowacki, białoruski, rosyjski czy ukraiński. Przy francuskim, który wymaga przestawienia warg i języka z „luźnej” artykulacji, potrzeba już odpowiednich ćwiczeń. Jednym z takich, które można wykonać w domu, są tak zwane łamańce językowe, czyli frazy lub wierszyki, które są w zamyśle trudne do wymówienia.

Co jeszcze? W opanowaniu właściwej wymowy pomocne jest również poznanie systemu fonetycznego wybranego języka. Nauka transkrypcji fonetycznej jest szczególnie przydatna w przypadku języków, w których różnica w wymowie jednej samogłoski może zmienić znaczenie słowa. Przykładem mogą tu być angielskie wyrazy: sheep /i:/ oraz ship /ɪ/. Transkrypcja fonetyczna pozwoli nam odczytać wymowę słów, których jeszcze nie znamy.

Cierpliwość i informacja zwrotna

Specjaliści zwracają uwagę, że podczas pracy nad wymową i akcentem uczniowie napotykają zazwyczaj na dwie pułapki. Jedna to niewystarczająco częste ćwiczenie i brak cierpliwości. Takie ćwiczenia należy powtarzać codziennie, najlepiej łącząc ze sobą różne techniki.

Drugą pułapką jest brak informacji zwrotnej z zewnątrz. - Na początku przygody z nowym językiem możemy zwyczajnie nie słyszeć, że wymawiamy coś niepoprawnie. Przyswojenie błędnych wzorców jest trudne do późniejszego oduczenia. Co więcej, niewłaściwe wypowiadanie słów czy głosek może sprawiać mnóstwo problemów komunikacyjnych. Pomocny będzie kontakt z native speakerem, który podpowie, gdzie popełniamy błędy i który będzie nas na bieżąco korygował – komentuje Sylvia Johnson z Preply.

Lekcje językowe online mogą być pomocne w przyspieszeniu pracy nad wymową – zwłaszcza że w głównej mierze opierają się na rozmowie. - Nie każdy musi chcieć brzmieć jak native speaker, ale na co dzień obserwujemy, jak wiele osób wstydzi się swojego akcentu, zwłaszcza podczas mówienia po angielsku. Dostępnych opcji jest wiele, więc na szczęście można nad tym pracować – dodaje Sylvia Johnson.

