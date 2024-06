92 218 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zdobyć pieniądze?

16 lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nabór w ramach programu dofinansowania projektów gospodarki o obiegu zamkniętym. Budżet wynosi 10 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu to 92 218 zł.

Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli zgłaszać się do naboru "Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji". Celem działania jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Wsparcie jest dwuetapowe i dotyczy opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji oraz jego wdrożenia. W obecnym naborze dofinansowanie obejmuje projekty związane z przeprowadzeniem audytu przedsiębiorstwa i opracowaniem modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dzięki dofinansowaniu firmy będą mogły przeprowadzić audyt i na podstawie jego wyników ustalić możliwe kierunki transformacji w nurcie GOZ. Konkurs zakłada m.in.:

Tworzenie i udział w łańcuchach dostaw.

Ekoprojektowanie.

Symbiozę przemysłową.

Odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości do 100% projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego) mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Ważne terminy

Nabór rozpocznie się 16 lipca 2024 r. i potrwa do 3 kwietnia 2025 roku. Będzie prowadzony w czterech terminach:

Od 16 lipca do 19 września 2024 r.

Od 20 września do 21 listopada 2024 r.

Od 22 listopada 2024 r. do 30 stycznia 2025 r.

Od 31 stycznia do 3 kwietnia 2025 r.

Instytucja pośrednicząca, czyli PARP, oceni złożone wnioski w terminie maksymalnie 60 dni od upływu poszczególnych terminów.