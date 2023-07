Niewiele czasu pozostało, by ubiegać się o nagrody w konkursie na najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym. Termin przyjmowania wniosków upływa już 27 lipca br. o godz. 16:00. Przypominamy, że łączna pula nagród to aż 500 tys. zł!

Ekologiczne rozwiązania ze znacznym dofinansowaniem

W gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ) obowiązuje zasada 3R: reduce (redukuj), reuse (używaj ponownie), recycle (poddawaj recyklingowi). To hierarchiczny sposób postępowania z zasobami, w którym przede wszystkim dąży się do redukcji odpadów, następnie do maksymalnego ponownego ich wykorzystania, a na koniec – utylizacji.

Celem konkursu, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jest wyłonienie i upowszechnienie w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Pod tym sformułowaniem kryją się produkty i modele biznesowe nastawione na osiągnięcie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Co daje udział w konkursie?

– Udział w konkursie jest szansą na uzyskanie nagrody finansowej, ale też okazją do wypromowania rozwiązań, które funkcjonują w naszych przedsiębiorstwach – mówi Krzysztof Buczek, kierownik w Departamencie Analiz i Strategii.

Autorzy najciekawszych projektów mogą liczyć na nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia o wartości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łączna pula środków to 500 tys. zł.

Przedsiębiorstwa już teraz powinny zacząć wdrażać zmiany w kierunku przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego, a nie czekać na wymuszenie ich przez stosowne przepisy i regulacje. Takie działania zarówno przyczynią się do ograniczenia negatywnych konsekwencji zmian klimatu, jak i będą odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy coraz bardziej przywiązują uwagę do sposobu produkcji. Tak współcześnie jest budowane zaufanie do marki oraz jej renoma.

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Warunki uczestnictwa

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie rozwiązania, które umożliwia transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Mowa o działaniach polegających m.in na używaniu w procesach produkcyjnych odnawialnej energii (źródeł OZE) i surowców wtórnych, zachowaniu i odbudowie ekosystemów. Innym elementem jest zwiększanie wydajności procesów produkcji, ograniczanie powstawania odpadów, wykorzystywanie dużych zbiorów danych i automatyzacja. Istotę przechodzenia w stronę GOZ stanowi recykling, ponowne wykorzystanie komponentów i odzyskiwanie surowców. Rozwiązania, o których mowa, obejmują również stosowanie nowych technologii (np. druku 3D), popularyzację pojazdów elektrycznych, autonomicznych czy zamienników surowców nieodnawialnych.

Dwie kategorie konkursu

Konkurs został podzielony na dwie kategorie: produkt wdrożony (u uczestnika konkursu lub u jego klienta) oraz wdrożony model gospodarki o obiegi zamkniętym – w tej kategorii mogą znaleźć się również usługi.

Rozwiązania, które mogą zostać zgłoszone do konkursu, muszą już być obecne na rynku (minimum 6 miesięcy) oraz określać mierzalne efekty w zakresie GOZ. Powinny ponadto być przykładami budowania efektywności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poszanowania zasad środowiskowych i społecznych oraz przyczyniać się do zacieśniania partnerstw w celu zrównoważonego wykorzystywania dostępnych zasobów. Zgłaszać można również takie rozwiązania, które wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw i pomagają tworzyć przedsiębiorstwa odporne na kryzys.