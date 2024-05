OECD: Polska gospodarka zaczyna się powoli ożywiać. Inflacja będzie stopniowo zwalniać

Najnowsza prognoza makroekonomiczna OECD zawiera ocenę globalnej sytuacji gospodarczej oraz szczegółowy opis sytuacji gospodarczej państw członkowskich OECD, w tym Polski.

Prognozy PKB dla Polski

OECD ocenia, że w tym roku wzrost realnego PKB w Polsce wyniesie 2,9%, przy rosnących płacach realnych i polityce fiskalnej, która wspiera wzrost konsumpcji.

Po wyhamowaniu dynamiki inwestycji w 2024 r., uruchomienie nowych środków unijnych powinno skutkować silnym ożywieniem inwestycji w 2025 r. Według OECD w 2025 r. prognozowany jest wzrost PKB o 3,4%, choć perspektywy pozostają niepewne. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozostaje silny, chociaż wzrost konsumpcji będzie w dalszym ciągu ograniczany przez inflację i wygaszanie wsparcia z budżetu państwa. Wolniejsza niż oczekiwano konsolidacja fiskalna i większe inwestycje mogą stwarzać ryzyko wzrostu inflacji, a eskalacja wojny na Ukrainie może prowadzić do zakłóceń w gospodarce.

Inflacja w Polsce

Według OECD inflacja zasadnicza spada, ale czasowo wzrośnie do 4,8% pod koniec 2024 r. w wyniku wygaśnięcia ulg na żywność i energię, następnie spadnie do 3,5% w 2025 r. Inflacja bazowa będzie prawdopodobnie stopniowo spadać dzięki odporności rynku pracy.

W ocenie OECD polityka monetarna w Polsce powinna pozostać restrykcyjna i, wobec ryzyka utrzymującej się inflacji oraz niepewności co do dalszych perspektyw, być łagodzona stosunkowo powoli. OECD uważa też, że, aby uniknąć przegrzania gospodarki i poprawić długoterminową stabilność budżetową, konieczna jest stopniowa konsolidacja budżetu w ramach strategii średnioterminowej. OECD zaleca, by ograniczyć wydatki z budżetu państwa i do końca 2025 r. całkowicie wycofać środki wsparcia w zakresie energii i lepiej ukierunkować świadczenia społeczne. Wskazuje także na konieczność uzupełniania niedoborów w umiejętnościach i szkolenia dla osób dorosłych w tym w szczególności w zakresie umiejętności cyfrowych wśród osób starszych, bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

Prognozy dla świata

OECD zakłada, że globalny wzrost PKB wyniesie 3,1% w 2024 r., czyli na poziomie z 2023 r., a następnie przyspieszy do 3,2% w 2025 r., dzięki silniejszemu wzrostowi realnych dochodów oraz niższym stopom procentowym. W ocenie OECD widoczne na całym świecie oznaki ożywienia gospodarczego hamowane są przez restrykcyjną politykę monetarną, za to inflacja spada w szybszym tempie niż początkowo przewidywano. OECD przewiduje, że do końca 2025 r. inflacja w większości największych gospodarek powróci do docelowego poziomu.

Niepewność prognoz ekonomicznych jest znacznie mniejsza niż w ostatnich latach, ale nadal występuje. Napięcia geopolityczne pozostają istotnym ryzykiem w perspektywie krótkoterminowej, zwłaszcza jeśli rozwijające się konflikty na Bliskim Wschodzie miałyby się nasilić i spowodować zakłócenia na rynku energetycznym i rynku finansowym, powodując wzrost inflacji i ograniczenie wzrostu gospodarczego. Dalszy spadek inflacji również może być wolniejszy niż oczekiwano, co może skutkować również wolniejszym obniżaniem stóp procentowych i ujawnić słabe strony sektora finansowego oraz potencjalnie doprowadzić do gwałtowniejszego spowolnienia na rynku pracy.