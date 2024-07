Patent lidera. Dlaczego rozwój menedżera jest koniecznością w niepewnych czasach? Pobierz BEZPŁATNIE wydanie specjalne "Menedżer ODnowa"

Wyobraź sobie statek w środku burzy, którym dowodzi kapitan nieznający nowoczesnych narzędzi nawigacyjnych ani technik zarządzania załogą, która w dodatku nie ma do niego zaufania. Czy powierzyłbyś swój statek takiej osobie? Jakie są szanse, że doprowadzi go ona do celu? Podobnie jak w żegludze, świat biznesu wymaga od menedżerów ciągłego doskonalenia i nauki. W dzisiejszych czasach, gdy zmiany są jedyną stałą, wygląda na to, że rozwój menedżera stał się czymś więcej niż opcją – jest absolutną koniecznością. Bezpłatne wydanie specjalne "Menedżer ODnowa" jest już dostępne do pobrania.

Bezpłatne wydanie "Menedżer ODnowa" można pobrać w całości TUTAJ.

REKLAMA

Zarządzanie zespołem to nie tylko zarządzanie innymi, ale przede wszystkim zarządzanie sobą. Jeśli rozpoczynamy rozwój od samego siebie, stawiamy na solidne fundamenty, a ponieważ każdy lider jest przede wszystkim, podobnie jak rodzic, modelem do naśladowania, jego zachowania, podejście do pracy i metody rozwiązywania problemów są ciągle obserwowane przez członków zespołu. Kiedy menedżer pracuje nad sobą, automatycznie podnosi standardy całej grupy, inspiruje i motywuje. Pokazuje, że ciągły rozwój jest wartością, a adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych to norma, a zarazem przymus.

Samodoskonalenie jako klucz do efektywnego liderowania

Menedżer pracujący nad swoim rozwojem wykazuje większą empatię i lepsze umiejętności komunikacyjne. Lepiej rozumie siebie. Pozwala mu to dążyć do tego, aby jego komunikacja była klarowna i przemyślana, a co za tym idzie – cele, oczekiwania i feedback były jasno przekazywane zespołowi. Pamiętać trzeba, że od klarownego komunikowania dużo ważniejsze jest rozwijanie się w umiejętności słuchania. Aktywne słuchanie pozwala zrozumieć potrzeby i problemy pracowników, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania i tworzenia spójnego zespołu. Rozwijający się menedżer to również świadomy menedżer. Umiejętność samooceny i samokrytyki pozwala być bardziej świadomym swoich mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy. Dzięki temu możemy efektywnie wykorzystać swoje kompetencje oraz pracować nad eliminacją słabości. To z kolei prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb zespołu, a to jest niezbędne do budowania silnych, zmotywowanych i zaangażowanych grup. Kolejną ważną umiejętnością, którą musi opanować w swoim rozwoju menedżer, jest zręczność efektywnego zarządzania czasem, a przede wszystkim priorytetyzacji zadań. Kwalifikacje te pozwolą mu na oszczędność czasu, zarówno dla niego samego, jak i dla całego zespołu. Pamiętaj, nieważne jak dużo robisz, ale ważne jest, jak skutecznie. Wreszcie, aby być skutecznym w podejmowaniu najlepszych decyzji, menedżer musi rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać swoją perspektywę. Sprawności te pozwalają na zapobieganie powstawaniu problemów lub wygaszenie ich, zanim zdążą wywołać większe zakłócenia w działaniu firmy. Dodatkowo lider, który nieustannie szuka nowych perspektyw, uczy się i eksperymentuje, zachęca zespół do myślenia poza utartymi schematami do myślenia poza utartymi schematami. To z kolei zwiększa szanse na znajdowanie oryginalnych i efektywnych rozwiązań. Pamiętajmy, że samo uczestnictwo w różnorodnych formach edukacyjnych i zawodowych, takich jak szkolenia, kursy online, studia podyplomowe i MBA oraz konferencje, ma istotny wpływ na rozwój sieci kontaktów zawodowych. Networking jest kluczowy dla każdego menedżera, ponieważ otwiera drzwi do nowych możliwości, wspiera wymianę wiedzy i doświadczeń, a także pomaga w budowaniu trwałej marki osobistej. Pozwala także na poznanie wielu ciekawych i wspaniałych ludzi.

Rozwój zespołu w obliczu ograniczeń budżetowych

REKLAMA

W każdym przedsiębiorstwie menedżerowie mierzą się z wyzwaniem zrównoważenia surowych ograniczeń budżetowych z potrzebami dotyczącymi rozwoju oraz efektywnego zarządzania zespołem. Niezbędne jest, aby strategia biznesowa była fundamentem dla analizy kluczowych umiejętności, które posiada zespół, oraz tych, których brakuje zarówno zespołowi, jak i menedżerowi do osiągnięcia założonych w strategii celów. Rozwój oparty na wzajemnym nauczaniu stanowi efektywną odpowiedź na ograniczenia budżetowe. Każdy zespół skupia pracowników o różnorodnych kwalifikacjach, w tym specjalistów, których wiedza może być udostępniana pozostałym członkom grupy. W ten sposób umiejętności zespołu są rozwijane poprzez organizowanie szkoleń prowadzonych przez doświadczonych pracowników. Ponadto, istnieje możliwość szkolenia wewnętrznych trenerów, co może znacząco obniżyć koszty i nie obciążać nadmiernie budżetu. Takie podejście nie tylko wyrównuje kompetencje zespołu, ale również wspiera kulturę ciągłego rozwoju i samodoskonalenia w organizacji.

Ponadto, partnerstwa i współprace z innymi organizacjami lub instytucjami edukacyjnymi mogą dostarczać wartościowych szkoleń. Wiele firm postrzega szkolenia jako sposób na promocję swoich produktów. Jeśli klienci lub ich pracownicy będą zadowoleni z używania naszych produktów, z pewnością będą skłonni do dokonywania kolejnych zakupów. Dlatego też firmy często oferują szkolenia w preferencyjnych cenach, traktując je jako okazję do zaprezentowania swojego profesjonalnego zespołu. Takie podejście pozwala klientom czerpać wiedzę bezpośrednio od branżowych specjalistów, przy minimalnym zaangażowaniu kapitału. Drugie podejście koncentruje się na strategicznym planowaniu wydatków na rozwój. Tutaj menedżer może analizować zwrot z inwestycji różnych programów szkoleniowych i wybierać te, które oferują największe korzyści. Wybieranie takich szkoleń powinno odbywać się wielopłaszczyznowo i być prowadzone z rozwagą. Warto kierować się rankingami, kwalifikacjami wykładowców i ich doświadczeniem, formą zaliczeń i ilością projektów w trakcie trwania nauki. Przy większej liczbie osób można też negocjować warunki z dostawcami szkoleń. Pamiętajmy również, że istnieje możliwość otrzymania dotacji na rozwój kompetencji. Podejście takie pozwala na otwarcie organizacji na nową dawkę wiedzy, co znacząco wpływa na rozwój całego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie świeżej dawki wiedzy do naszej organizacji przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pamiętać trzeba, że wiele rodzajów szkoleń nie pozwala na bezpośrednie zmierzenie zwrotu z inwestycji. Wsparcie psychologiczne, sesje coachingowe czy warsztaty z zarządzania stresem są kluczowe dla radzenia sobie z wyzwaniami emocjonalnymi, co znacząco wpływa na utrzymanie produktywności i zaangażowania w pracy. W takim przypadku naszym celem jest zatem utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników oraz menedżerów, a także zapobieganie wypaleniu zawodowemu. A to jest dla nas bezcenne.

Od entuzjazmu do głębokiego zrozumienia

Rozpoczynając różne rodzaje edukacji, każdy doświadczony menedżer odczuwa ekscytację i entuzjazm, które napędzają pierwsze tygodnie nauki. To czas, kiedy nowe koncepcje i wiedza wydają się otwierać nowe horyzonty możliwości zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Jednak z czasem, gdy codzienność wraca na swoje tory, początkowa fascynacja zaczyna ustępować miejsca rutynie, a nawet znudzeniu. Dlatego tak ważna jest wewnętrzna motywacja do rozwoju. Jeżeli nie jesteśmy przekonani, że robimy to dla siebie, a działamy jedynie dla uzyskania dyplomu, może to być bardzo męczące. W takich chwilach kluczową rolę odgrywa również wsparcie rodziny i bliskich. Ich zrozumienie i akceptacja zmęczenia oraz frustracji, które mogą towarzyszyć intensywnemu kształceniu, są nieocenione. Z drugiej strony, obowiązki zawodowe nie ustają, co dodatkowo komplikuje życie menedżera. Stres związany z codziennymi zadaniami w pracy często przekłada się na trudności w koncentracji na wymaganiach edukacyjnych. Równie ważną rolę co bliscy, odgrywa grupa studiująca razem z menedżerem. Podczas trwania studiów członkowie tej grupy często stają się drugą rodziną. W takim środowisku naturalne są konflikty, nerwowe reakcje czy burzliwe dyskusje. Te momenty, choć pełne napięć, są też świadectwem głębokiej inwestycji emocjonalnej i intelektualnej uczestników. Gdy jedna osoba przeżywa trudniejszy okres, inni ją wspierają, co pozwala projektom iść do przodu, wspólne problemy i wyzwania zbliżają ludzi, a praca w grupach jest idealna do wymiany doświadczeń. Po zakończeniu studiów podyplomowych menedżerowie często dochodzą do nowych wniosków dotyczących priorytetów życiowych. W ich wyrazach wdzięczności na czoło wysuwają się zwykle najbliżsi: rodzina, współpracownicy z projektów, grupa studiująca oraz wykładowcy i profesorowie, którzy znacząco wpłynęli na ich rozwój. Mimo że droga edukacyjna obfituje w wyzwania, kończy się głębokim zrozumieniem własnych możliwości i wartości. Wytworzone w tym czasie więzi emocjonalne, pozostające na lata, stają się jednym z najcenniejszych osiągnięć.

Przekształcanie teorii w praktykę

Przekładanie wiedzy zdobytej podczas programów rozwojowych na praktyczne zarządzanie w organizacjach pozostaje jednym z głównych wyzwań, z którymi borykają się menedżerowie. Pomimo uczestnictwa w szkoleniach i kursach, często zauważa się, że zdobytą teorię trudno jest stosować w rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Przyczyn tego zjawiska można doszukiwać się w kilku kluczowych aspektach. Po pierwsze, wiedza przekazywana w ramach szkoleń jest często abstrakcyjna i ogólna, co utrudnia jej zastosowanie w specyficznych, unikalnych warunkach danej organizacji. Modele zarządzania mogą być fascynujące w teorii, ale ich aplikacja w codziennym chaosie korporacyjnym bywa znacznie trudniejsza. Po drugie, programy rozwojowe nie zawsze są dostosowane do aktualnych potrzeb menedżerów lub ich firm, co sprawia, że zdobyta wiedza wydaje się nieistotna lub niepraktyczna w ich codziennym środowisku pracy. Dlatego ważne jest wybieranie uczelni, gdzie wiedza teoretyczna jest odpowiednio zbalansowana z wiedzą praktyczną oraz realnymi projektami, a partnerami studiów są firmy z branży, co znacząco podnosi poziom przekazywanej wiedzy. Dodatkowo szkolenia powinny być bardziej interaktywne, umożliwiając uczestnikom symulowanie i rozwiązywanie realnych problemów biznesowych, które mogą napotkać w swojej pracy, co pozwoli nie tylko na lepsze zrozumienie materiału, ale także na rozwój umiejętności praktycznego zastosowania teorii w realnych sytuacjach. Nie można też ignorować roli kultury organizacyjnej, która powinna promować ciągłe uczenie się i eksperymentowanie. Niestety często firmy nie posiadają takiej kultury, a mocno zabetonowane struktury nie są chętne do zmian. Organizacje, które tworzą bezpieczne środowisko do testowania nowych podejść i akceptują błędy jako część procesu uczenia się, sprzyjają lepszemu wdrażaniu nowych praktyk zarządczych. Ostatecznie, sukces w praktycznym zastosowaniu wiedzy z programów rozwojowych zależy od ciągłej oceny efektywności tych programów i dostosowywania ich do zmieniających się realiów biznesowych oraz indywidualnych potrzeb uczestników. Przyjęcie tak holistycznego podejścia może znacząco przyczynić się do zwiększenia skuteczności menedżerów w przekładaniu teorii na praktykę.

Kompetencje przyszłości

W obliczu błyskawicznych postępów technologicznych kompetencje przyszłości będą kształtowane przez dynamiczne zmiany w środowisku gospodarczym, społecznym i technologicznym. W erze cyfrowej transformacji sztuczna inteligencja, automatyzacja, internet rzeczy (IoT) i big data to tylko niektóre z nowoczesnych narzędzi transformujących krajobraz biznesowy i pozwalających na podejmowanie decyzji opartych na danych. W takich warunkach kluczowe jest posiadanie umiejętności adaptacyjnych oraz zdolności do ciągłego uczenia się. Kapitan, który polega tylko na starych mapach i metodach, szybko odkryje, że nie jest w stanie efektywnie zarządzać swoim statkiem w zupełnie nowych, jak dla niego, warunkach. Dlatego też edukacja przyszłości będzie musiała aktywnie kształtować umiejętności, które pozwolą menedżerom nie bać się zmian, tolerować niepewność i elastycznie dostosowywać się do nowych realiów. Równocześnie rosnąca rola personalizowanych asystentów AI, takich jak GPTs (Generative Pre-trained Transformers) w codziennym zarządzaniu zmienia podejście do organizacji pracy. W przyszłości zarządzanie może ewoluować w kierunku, gdzie kluczowe będzie nie tylko zarządzanie ludźmi, ale wręcz umiejętność skutecznego zarządzania wirtualnymi asystentami. Zdolność do efektywnego komunikowania się z modelami AI poprzez stosowanie odpowiednich promptów i komend staje się coraz bardziej powszechna i pożądana. Może nieprędko zostaniemy zastąpieni przez sztuczną inteligencję, ale na pewno zostaniemy zastąpieni przez ludzi, którzy potrafią ją skutecznie wykorzystać. Ostatecznie kompetencje przyszłości menedżera będą wymagały holistycznego podejścia do edukacji, gdzie uczenie się przez całe życie i personalizacja ścieżek edukacyjnych pozwolą jednostkom na skuteczne nawigowanie przez wyzwania nowoczesnego rynku pracy. Kompleksowe przygotowanie do bycia menedżerem będzie obejmować nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności, ale także rozwijanie zdolności do przewidywania trendów i adaptacji do nieustannie zmieniających się warunków.

Ciągłe doskonalenie

Podobnie jak kapitan statku na wzburzonym morzu, który musi umiejętnie korzystać z nowoczesnych narzędzi nawigacyjnych, tak menedżer wdynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym musi wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby i technologie, aby skutecznie kierować swoim „statkiem” – zespołem i organizacją. Aby to osiągnąć, niezbędne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji. Kapitan, który nie inwestuje wswoje umiejętności, ryzykuje nie tylko własnym bezpieczeństwem, ale i bezpieczeństwem swojej załogi oraz skutecznością realizacji powierzonych mu zadań. Tylko przez ciągłe uczenie się, adaptację i inwestycję w rozwój osobisty i zawodowy można osiągnąć sukces w obu tych trudnych, lecz niezwykle satysfakcjonujących dziedzinach. Czy jako menedżer posiadasz te umiejętności i czy jesteś gotowy na nadchodzące zmiany? Jak trafnie zauważył Lewis Carroll, „Bo widzisz, tutaj musisz biec tak szybko, jak tylko potrafisz, żeby zostać w tym samym miejscu. A jak chcesz dostać się w inne miejsce, musisz biec dwa razy szybciej”.

Damian Świderski MBA Digital Transformation, coach, trener, inżynier, pasjonat nowych technologii

Bezpłatne wydanie "Menedżer ODnowa" można pobrać w całości TUTAJ.