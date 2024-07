Posiedzenie RPP: Jaki poziom stóp procentowych NBP

Wyobraź sobie statek w środku burzy, którym dowodzi kapitan nieznający nowoczesnych narzędzi nawigacyjnych ani technik zarządzania załogą, która w dodatku nie ma do niego zaufania. Czy powierzyłbyś swój statek takiej osobie? Jakie są szanse, że doprowadzi go ona do celu? Podobnie jak w żegludze, świat biznesu wymaga od menedżerów ciągłego doskonalenia i nauki. W dzisiejszych czasach, gdy zmiany są jedyną stałą, wygląda na to, że rozwój menedżera stał się czymś więcej niż opcją – jest absolutną koniecznością. Bezpłatne wydanie specjalne "Menedżer ODnowa" jest już dostępne do pobrania.