REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Prawo » Windykacja » Test zaspokojenia – nowy mechanizm ochrony wierzycieli

Test zaspokojenia – nowy mechanizm ochrony wierzycieli

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2025, 08:02
Konrad Radwan
Konrad Radwan
Prawnik
dokumenty, pismo, przedsiębiorca, księgowy
Test zaspokojenia – nowy mechanizm ochrony wierzycieli
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Test zaspokojenia wierzycieli jest nową instytucją w Prawie restrukturyzacyjnym. Jej podstawowym celem pozostaje udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie restrukturyzacyjne rzeczywiście pozostaje najlepszą metodą wyjścia z zadłużenia przez przedsiębiorcę.

Ostatnia nowela Prawa restrukturyzacyjnego wprowadziła nową instytucję: test zaspokojenia wierzycieli. Nie przeprowadza się go jedynie w stosunku do dłużników będących mikroprzedsiębiorcami. Test zaspokojenia pozwala na zebranie właściwie wszystkich informacji, które są niezbędne wierzycielom do w pełni świadomego głosowania nad układem, a dłużnikowi pozwalają ubiegać się o jego zatwierdzenie nawet wbrew woli wierzycieli. Tym samym opracowanie testu staje się jednym z najważniejszych zadań podczas całej restrukturyzacji. W jaki sposób go przygotować? Co musi się w nim znaleźć?

REKLAMA

REKLAMA

Test zaspokojenia – na czym polega?

Test zaspokojenia wierzycieli ma przynieść odpowiedź na pytanie w jakim stopniu wierzyciele objęci układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą liczyć na spłatę swoich roszczeń – w porównaniu z innymi sposobami egzekucji, zwłaszcza z upadłością. W nowych realiach prawnych zawarcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym musi być uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. I to już na samym początku procedury.

Rzeczywiście dotychczas jedyną szansą wierzycieli na zakwestionowanie układu było jego zaskarżenie już po przeprowadzeniu całego postępowania. Wcześniej, ewentualnie, wierzyciele mogli zaskarżyć wydanie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego powołując się na przesłankę pokrzywdzenia wierzycieli.

Aktualnie test zaspokojenia wierzycieli będzie dostarczał wierzycielom kompletnych informacji, pozwalających na podjęcie świadomej decyzji co do głosowania „za” lub „przeciw” układowi. Z drugiej strony treść testu zaspokojenia ułatwi dłużnikowi złożenie wniosku o zatwierdzenie układu pomimo sprzeciwu części wierzycieli. W teście tym chodzi więc przede wszystkim o dostarczenie eksperckiej wiedzy zarówno uczestnikom restrukturyzacji, jak i organom postępowania w celu ułatwienia im podejmowania decyzji w ramach postępowania.

REKLAMA

Jak przeprowadza się test zaspokojenia?

Zgodnie z art. 10a ust. 1 Prawo restrukturyzacyjnego test zaspokojenia musi składać się co najmniej z trzech części:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Wyceny majątku dłużnika, wskazującej metody i założenia przyjęte w czasie jej sporządzania;
  • Informacji o przewidywanym stopniu zaspokojenia wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, w postępowaniu upadłościowym, które byłoby prowadzone wobec dłużnika;
  • Oceny, czy wierzytelności objęte układem będą zaspokojone w wyższym stopniu w przypadku zawarcia i wykonania układu czy w postępowaniu upadłościowym.

Gdyby natomiast ogłoszenie upadłości dłużnika było niemożliwe ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów Prawa upadłościowego, to test zaspokojenia przeprowadza się w odniesieniu do postępowania egzekucyjnego.

Wskazane powyżej elementy testu zaspokojenia powinny pozwolić na udzielenie odpowiedzi przede wszystkim na takie pytania:

  • Jaka jest wartość przedsiębiorstwa dłużnika, przy założeniu, że plan restrukturyzacyjny będzie realizowany, a prowadzenie działalności gospodarczej kontynuowane;
  • Ile wart byłby majątek dłużnika, przy założeniu, że ogłoszono jego upadłość i sprzedano przedsiębiorstwo jako całość lub w częściach;
  • Jak długo może trwać postępowanie upadłościowe i jakie koszty wygeneruje jego przebieg;
  • W jakim kategoriach wierzyciele byliby podczas upadłości.

Test zaspokojenia w restrukturyzacji – kto go sporządza?

Bez wątpienia opracowanie testu zaspokojenia jest wymagającym zadaniem. Ustawodawca odpowiedzialnością za jego realizację obciążył zarządcę lub nadzorcę. Jednak nie muszą oni osobiście sporządzać całość omawianego dokumentu. Prawo restrukturyzacyjne dopuszcza powierzenie osobom trzecim dokonanie wyceny majątku zadłużonego przedsiębiorcy. Jednak na taki ruch zarządca/nadzorca musi uzyskać zgodę dłużnika oraz może (ale nie musi) wziąć pod uwagę sugestie zgłaszane przez wierzycieli uczestniczących w postępowaniu.

Sięgnięcie po ekspertów nieuczestniczących w procedurze restrukturyzacyjnej w celu dokonania wyceny majątku dłużnika, będącej jednym z ważniejszych elementów testu zaspokojenia wierzycieli, jest pomysłem, który zawsze warto rozważyć. Zwłaszcza w bardziej złożonych postępowaniach pomoc zewnętrznego eksperta może okazać się nieocenionym wsparciem.

oprac. Iga Leszczyńska
Powiązane
Odsetki w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Odsetki w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Podział wierzycieli na grupy po nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego
Podział wierzycieli na grupy po nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego
Zdarzenia niepożądane w polskich szpitalach – raport Rzecznika Praw Pacjenta
Zdarzenia niepożądane w polskich szpitalach – raport Rzecznika Praw Pacjenta
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Odsetki w postępowaniu restrukturyzacyjnym
26 wrz 2025

Odsetki stanowią jeden z podstawowych mechanizmów motywowania dłużnika do regulowania należności na rzecz wierzyciela. Założenie jest tu bardzo proste: im dłuższe opóźnienie, tym większe odsetki trzeba zapłacić. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego właściwie niewiele tutaj zmienia, aczkolwiek w inny sposób się ich dochodzi, a niekiedy również kalkuluje.
Etyka w sprzedaży bezpośredniej - standardy i wyzwania. Jak odróżnić legalny MLM od piramidy finansowej?
26 wrz 2025

Sprzedaż bezpośrednia to sektor, który od dekad oferuje elastyczne możliwości pracy i rozwój osobisty. W Polsce funkcjonuje on w oparciu o jasne standardy wyznaczane przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB). Organizacja zrzesza firmy działające transparentnie i zgodnie z prawem, a jej celem jest ochrona zarówno konsumentów, jak i sprzedawców.
Leasing vs. wynajem: najlepszy wybór dla aut elektrycznych [Gość Infor.pl]
25 wrz 2025

Elektromobilność staje się jednym z głównych kierunków rozwoju transportu w Polsce i na świecie. Dla wielu firm inwestycja w pojazdy elektryczne to jednak poważne wyzwanie finansowe, dlatego coraz częściej sięgają po zewnętrzne formy wsparcia. Jakie możliwości mają przedsiębiorcy? O tym w rozmowie Gość Infor.pl opowiedział Allan Wodzyński, dyrektor Biura ESG w PKO Leasing.
Podział wierzycieli na grupy po nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego
24 wrz 2025

Wierzyciele objęci układem w restrukturyzacji mogą zostać podzieleni na grupy. W niektórych przypadkach, w myśl nowych przepisów, taki podział jest obowiązkowy. W zamyśle ustawodawcy ma to usprawnić proces restrukturyzacji.

REKLAMA

IP Box na Cyprze – czym jest i jak działa?
23 wrz 2025

W świecie globalnej gospodarki coraz większą rolę odgrywają prawa własności intelektualnej – patenty, oprogramowanie, znaki towarowe czy prawa autorskie. Dla wielu firm to właśnie one są najcenniejszym aktywem, przynoszącym największe zyski. Dlatego wiele krajów wprowadza specjalne rozwiązania podatkowe, które mają zachęcać do rejestrowania i rozwijania praw IP w danej jurysdykcji. Jednym z najbardziej atrakcyjnych rozwiązań jest IP Box na Cyprze, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem międzynarodowych przedsiębiorców.
Zawodowe FOMO w pracy profesjonalisty
22 wrz 2025

Każdy profesjonalista zna uczucie zmęczenia z powodu ciągłych zmian, do których należy się dostosować. Nowe przepisy, konieczność śledzenia orzecznictwa, a także pędzące transformacje technologii i w biznesu to jest rzeczywistość, z którą musimy być na bieżąco. Jeśli temu nie sprostamy, ryzykujemy jakością pracy i reputacją, a w konsekwencji może ucierpieć nasza kariera. Czy takiego stresu można uniknąć?
Bezpłatny webinar: Ostatnia prosta do Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodność dziś i architektura na lata
19 wrz 2025

Stało się – ustawa podpisana, zegar tyka. Po latach zwrotów i nagłych zahamowań, Krajowy System e-Faktur niczym prawdziwy rollercoaster wjedzie na główny tor i zrewolucjonizuje naszą codzienność biznesową już od 1 lutego 2026 roku. Samo „podpięcie wagoników” do platformy to dopiero pierwszy zjazd. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się w chwili, gdy kolejka rusza pełną prędkością i konieczne jest utrzymanie stałej zgodności w świecie nieustannych zakrętów regulacyjnych, w Polsce i za granicą.
Turystyka premium w Polsce. Jesteśmy coraz bardziej widoczni na mapie świata [Gość Infor.pl]
19 wrz 2025

Sezon wakacyjny dobiegł końca, a wraz z nim pojawiły się statystyki i rankingi, które pokazują, jak mocno zmienia się pozycja Polski w globalnej turystyce. Najnowsze zestawienie wskazuje nasz kraj na 19. miejscu wśród najchętniej odwiedzanych kierunków świata. To duży awans, za którym stoją zarówno liczby, jak i realne zmiany w jakości oferty turystycznej.

REKLAMA

Stażysta w firmie na zupełnie nowych zasadach. 7 najważniejszych założeń planowanych zmian
17 wrz 2025

Stażyści będą otrzymywali określone wynagrodzenie, a pracodawcy będą musieli podpisywać z nimi umowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło założenia projektu nowej ustawy.
Polska jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w Europie
17 wrz 2025

Globalna relokacja kosztów zmienia mapę biznesu, ale w Europie Środkowej Polska nadal pozostaje jednym z najpewniejszych punktów odniesienia dla firm szukających balansu między ceną a bezpieczeństwem.

REKLAMA