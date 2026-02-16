REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » Co blokuje wdrażanie AI w polskich firmach? Badanie wskazuje główną przeszkodę

Co blokuje wdrażanie AI w polskich firmach? Badanie wskazuje główną przeszkodę

16 lutego 2026, 14:48
16 lutego 2026, 14:48

Co blokuje wdrażanie AI w polskich firmach? Badanie wskazuje główną przeszkodę
Co blokuje wdrażanie AI w polskich firmach? Badanie wskazuje główną przeszkodę
Shutterstock

W 2025 r. obawa o cyberbezpieczeństwo najczęściej wstrzymywała lub spowalniała wdrożenie AI w średnich i dużych firmach w Polsce - wynika z badania EY. Jednocześnie odsetek firm, które wdrożyły AI w obszarze cyberbezpieczeństwa wzrósł o 12 pkt. proc. rok do roku.

Jak wynika z badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI”, w ubiegłym roku 39 proc. polskich średnich i dużych firm wskazało, że obawy o cyfrowe bezpieczeństwo stanowiły największą barierę przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu sztucznej inteligencji.

Największe bariery przy wdrażaniu AI w polskich firmach

Firmy w tym kontekście wskazywały też na trudności technologiczne (34 proc.), niepewność regulacyjną (32 proc.) oraz trudności procesowe lub organizacyjne (32 proc.).

Co czwarte przedsiębiorstwo (26 proc.) wskazało na zbyt wysokie koszty jako główną barierę. Natomiast 23 proc. jako wyzwanie wymieniło brak pewności, co do jakości rezultatów oraz dojrzałości technologii. Co piąta firma zwróciła uwagę na brak ekspertów (22 proc.). Wśród barier związanych z wdrożeniem AI przedsiębiorcy wskazywali też na brak pewności, co do zasadności inwestycji (15 proc.) oraz na trudności z wykorzystaniem danych (11 proc.).

Wdrażanie AI w obszarze cyberbezpieczeństwa

Wśród dużych i średnich polskich firm, które wdrażały AI w ub.r., 60 proc. przeprowadziło szczegółową analizę pod kątem cyberbezpieczeństwa, a 36 proc. - częściową.

Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw, które sztuczną inteligencję wprowadziły właśnie w obszarze cyberbezpieczeństwa wzrósł rok do roku o 12 pkt. proc. (z 28 proc. w 2024 r. - do 40 proc. w 2025 r.).

W reakcji na ryzyka związane z AI, firmy stawiały w minionym roku głównie na szkolenia dla pracowników (38 proc.) oraz na rozwiązania narzędziowe (34 proc.). 22 proc. organizacji połączyło oba podejścia. 2 proc. przedsiębiorców nie podjęło żadnych działań w celu mitygacji ryzyka związanego z wdrażaniem AI.

Polityka korzystania z AI w firmach

Ponad połowa organizacji (53 proc.) wdrożyła w 2025 r. politykę korzystania ze sztucznej inteligencji, obejmującą wewnętrzne i ogólnodostępne systemy. W porównaniu z 2024 r. oznacza to wzrost o 3 pkt. proc. Z kolei 30 proc. firm miało w minionym roku politykę dotyczącą tylko publicznych narzędzi. 11 proc. rozważało wprowadzenie takich zasad. 4 proc. wskazało na odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 2 proc. nie widziało potrzeby wdrażania tej polityki.

Badanie „Jak polskie firmy wdrażają AI” zostało zrealizowane przez CubeResearch na zlecenie EY w ostatnim kwartale 2025 roku. Respondentami było 499 polskich firm: 45 proc. z sektora produkcji, 33 proc. z sektora usług, 22 proc. - z handlu. 56 proc. zbadanych przedsiębiorstw to firmy średniej wielkości, a 44 proc. - duże.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
