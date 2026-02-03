Co budzi strach wśród prezesów? Oto ich największe obawy

Prezesi polskich firm nie kryją niepokoju: spowolnienie gospodarcze, rosnące koszty i niepewna geopolityka. Mimo to w 2026 r. większość liczy na przełom, stawiając na sztuczną inteligencję jako motor transformacji.

Jak podaje „Rzeczpospolita", powołując się na badania EY CEO Outlook, przeprowadzonego na zlecenie EY-Parthenon - Zawirowania geopolityczne, słabszy wzrost gospodarczy i rosnące koszty zwiększają obawy szefów firm. Mimo tych obaw większość z nich liczy w 2026 r. na poprawę wyników, stawiając na AI czy przejęcia.

Indeks zaufania CEO

„W IV kwartale 2025 r. indeks zaufania CEO (mierzy nastroje i obawy prezesów w 100-stopniowej skali) spadł do 78,5 pkt z 83 kwartał wcześniej. Największe obawy dotyczą wzrostu gospodarczego” - napisała „Rzeczpospolita".

Rola sztucznej inteligencji

Znaczącą transformację przechodzi 97 proc. badanych firm. Kluczowym motorem zmian staje się sztuczna inteligencja – 78 proc. CEO przyznało, że rozwiązania AI przyniosły lepsze efekty, niż oczekiwali". „Widzimy, że firmy przechodzą od izolowanych przypadków użycia sztucznej inteligencji do zintegrowanych systemów. AI nie jest już tylko narzędziem zwiększającym wydajność, staje się także motorem transformacji, zdolności adaptacyjnych oraz wzrostu" – komentuje Paweł Bukowiński, partner zarządzający EY-Parthenon Polska, cytowany przez „Rz".