REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Podatki » Zmiana opodatkowania do 20 lutego 2026 r. Kiedy się opłaca?

Zmiana opodatkowania do 20 lutego 2026 r. Kiedy się opłaca?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 14:29
zmiana formy opodatkowania 2026 działalność gospodarcza podatki
Zmiana opodatkowania do 20 lutego 2026 r. Kiedy się opłaca?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany opodatkowania można dokonać tylko do 20 lutego 2026 r. Kiedy to się opłaca na działalności gospodarczej? Oto, co radzi doradca podatkowy i ekspert do spraw finansów.

rozwiń >

Zmiana opodatkowania do 20 lutego 2026 r.

Początek roku to dla przedsiębiorców nie tylko czas porządkowania dokumentów, ale również moment, w którym można realnie wpłynąć na wysokość podatków płaconych przez kolejne miesiące. Do 20 lutego osoby prowadzące działalność gospodarczą mają czas na zmianę formy opodatkowania. I choć formalnie jest to czynność prosta, jej skutki finansowe mogą być bardzo znaczące. – Z roku na rok u przedsiębiorców zmienia się struktura przychodów i kosztów, a często także zakres świadczonych usług – zwraca uwagę Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów. – To dlatego co roku warto spojrzeć na swoją działalność na nowo i sprawdzić, czy dotychczasowa forma opodatkowania nadal jest najkorzystniejsza.

REKLAMA

REKLAMA

Formę opodatkowania można zmieniać co rok

Wielu przedsiębiorców błędnie traktuje wybór formy opodatkowania jako decyzję podejmowaną raz, w trakcie zakładania firmy. Tymczasem przepisy pozwalają na jej zmianę co roku – bez dodatkowych opłat i skomplikowanych formalności.Zmiana jest bezkosztowa i sprowadza się jedynie do aktualizacji wpisu w CEIDG – przypomina Jacek Dziuba. – Kluczowe jest jedynie dotrzymanie terminu. Decyzja podjęta do 20 lutego obowiązuje przez cały rok podatkowy. Ekspert podkreśla, że taka coroczna analiza powinna uwzględniać nie tylko wysokość przychodów, ale również planowane wydatki oraz sytuację życiową przedsiębiorcy.

Sytuacja rodzinna a zmiana formy opodatkowania

Jednym z czynników, który często przemawia za zmianą formy opodatkowania, jest sytuacja rodzinna. Małżeństwo, narodziny dziecka czy status samotnego rodzica mogą otwierać dostęp do preferencji podatkowych, jednak nie przy każdej metodzie rozliczeń. – Wspólne rozliczenie z małżonkiem albo z dzieckiem jest możliwe wyłącznie przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jeżeli jeden z małżonków osiąga niskie dochody, takie rozwiązanie może znacząco obniżyć łączny podatek – wyjaśnia Jacek Dziuba. Ekspert zwraca uwagę, że przy ryczałcie czy podatku liniowym takie preferencje nie są dostępne. W praktyce oznacza to, że forma opodatkowania powinna być dopasowana nie tylko do firmy, ale także do sytuacji rodzinnej podatnika.

Koszty prowadzenia działalności a forma opodatkowania

Kolejnym istotnym elementem są koszty prowadzenia działalności – zwłaszcza te jednorazowe, związane z inwestycjami lub zakupem środków trwałych. – Jeżeli przedsiębiorca planuje większe wydatki, na przykład zakup samochodu z wysoką wpłatą początkową, to forma opodatkowania umożliwiająca rozliczanie kosztów może okazać się korzystniejsza – mówi Jacek Dziuba. – W takiej sytuacji zasady ogólne lub podatek liniowy często dają większą elastyczność niż ryczałt. Ekspert podkreśla, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w jednym roku skorzystać z formy umożliwiającej rozliczenie wysokich kosztów, a w kolejnym – wrócić do ryczałtu, jeśli zmieni się struktura działalności.

REKLAMA

Ryczałt dobry dla każdego?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bywa szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców, którzy generują wysokie przychody przy relatywnie niskich kosztach.W wielu branżach stawki ryczałtu są wyraźnie niższe niż podatek liniowy, a dodatkowo składka zdrowotna ma charakter zryczałtowany – wskazuje Jacek Dziuba. – Dla osób o wysokich dochodach istotne jest również, że ryczałt nie podlega daninie solidarnościowej. Jednocześnie ekspert zaznacza, że ryczałt nie zawsze będzie najlepszym wyborem. Zwłaszcza wtedy, kiedy przedsiębiorca chce korzystać z ulg rodzinnych lub ponosi znaczne koszty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Umowa o pracę i działalność gospodarcza a progi podatkowe

Coraz więcej osób łączy etat z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim przypadku wybór formy opodatkowania nabiera dodatkowego znaczenia. – Dochody z umowy o pracę i z działalności sumują się przy rozliczeniu na zasadach ogólnych – przypomina Jacek Dziuba. – To może oznaczać wejście w wyższy próg podatkowy. Dlatego czasem warto rozdzielić źródła dochodu, wybierając inną formę opodatkowania dla działalności.

Najkorzystniejsza forma opodatkowania- księgowy jej nie wskaże

W rozmowach z przedsiębiorcami często pojawia się pytanie, dlaczego księgowy nie chce jednoznacznie wskazać najkorzystniejszej formy opodatkowania. Powód jest prosty – takie rekomendacje są już doradztwem podatkowym. A trzeba pamiętać, że księgowy nie ma uprawnień do doradzania w zakresie wyboru formy opodatkowania. – Za nieuprawnione doradztwo grożą kary finansowe, sięgające nawet 100 tys. zł, a polisa OC księgowego nie obejmuje takich sytuacji – podkreśla Jacek Dziuba. Ekspert dodaje, że w razie sporu z fiskusem odpowiedzialność i tak spoczywa na podatniku, dlatego w kluczowych decyzjach warto skorzystać z pomocy licencjonowanego doradcy podatkowego.

Zmiana formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania nie wymaga skomplikowanych procedur, ale powinna być poprzedzona rzetelną analizą. – Nie ma jednej najlepszej metody dla wszystkich – podsumowuje Jacek Dziuba. – Każdy rok podatkowy jest inny, dlatego warto regularnie sprawdzać, która forma opodatkowania najlepiej odpowiada aktualnej sytuacji przedsiębiorcy. Dla wielu firm taka decyzja może oznaczać realne oszczędności – pod warunkiem, że zostanie podjęta świadomie i w terminie.

Autor: Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
W jaki sposób zmienić formę opodatkowania? W jakim terminie?
W jaki sposób zmienić formę opodatkowania? W jakim terminie?
Błąd systemu CEiDG w zakresie wyboru formy opodatkowania. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do MF
Błąd systemu CEiDG w zakresie wyboru formy opodatkowania. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do MF
Zmiana formy opodatkowania na 2026 rok - termin mija 20 stycznia czy 20 lutego? Wielu przedsiębiorców żyje w błędzie
Zmiana formy opodatkowania na 2026 rok - termin mija 20 stycznia czy 20 lutego? Wielu przedsiębiorców żyje w błędzie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Zmiana opodatkowania do 20 lutego 2026 r. Kiedy się opłaca?
29 sty 2026

Zmiany opodatkowania można dokonać tylko do 20 lutego 2026 r. Kiedy to się opłaca na działalności gospodarczej? Oto, co radzi doradca podatkowy i ekspert do spraw finansów.
Promocyjna walka dyskontów. Prawie połowa promocji to efekt wojny cenowej
28 sty 2026

Przy kiepskiej koniunkturze konsumenckiej sieci handlowe muszą organizować coraz więcej promocji. Liczba takich akcji wzrosła w ubiegłym roku aż o 13,1 proc. Nawet 40 proc. z nich to efekt wojny handlowej największych dyskontów w naszym kraju – czytamy w środowej „Rzeczpospolitej”.
Mikrofirmy same reklamują swoją działalność w Internecie: zyskują na tym czy tracą
29 sty 2026

Badania nie pozostawiają wątpliwości: dóch na trzech właścicieli mikrofirm osobiście zajmuje się reklamą, choć analityka i SEO to dla nich czarna magia. Eksperci zwracają uwagę na ukryte koszty tego pozornie tańszego rozwiązania.
Doradcy podatkowi w togach. Ta i inne gruntowne zmiany już od 1 marca 2026 r.
28 sty 2026

Pod koniec 2025 roku uchwalono nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym, która wchodzi w życie 1 marca 2026 r. Nowe przepisy gruntownie przebudowują zasady funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego – od rozszerzenia uprawnień zawodowych, przez wymogi formalne i obowiązek noszenia togi, aż po zreformowany system egzaminacyjny i zmodyfikowane postępowanie dyscyplinarne.

REKLAMA

Firmy działające w branży handlu detalicznego planują w 2026 r. ekspansję na rynki zagraniczne. Najpierw jednak zainwestują w nowe technologie
28 sty 2026

Rok 2025 był dla polskiego handlu detalicznego okresem względnej stabilizacji, jednak eksperci branży wyrazili stosunkowo duży sceptycyzm w ocenie jej kondycji. Co firmy handlowe muszą zrobić w 2026 roku, by jego ocena byłą znacznie lepsza po jego zakończeniu.
Środki z unijnego SAFE w większości trafią do polskich firm. Tusk zapowiada program antydronowy i wielkie zamówienia dla przemysłu
28 sty 2026

Ponad 80 proc. środków, jakie Polska otrzyma z unijnego instrumentu SAFE, zostanie wydane w krajowym przemyśle – zapowiedział premier Donald Tusk. Chodzi o niemal 44 mld euro na inwestycje w obronność, w tym na bojowe wozy piechoty Borsuk oraz nowy program antydronowy „San”, który ma zostać przedstawiony w najbliższych dniach.
Barometr EFL: firmy wchodzą w 2026 rok z ostrożnym optymizmem. Stabilność ważniejsza niż ekspansja
28 sty 2026

Przedsiębiorcy z sektora MŚP nie porzucają planów rozwojowych, ale na początku 2026 roku wyraźnie stawiają na bezpieczeństwo i przewidywalność. Odczyt Barometru EFL pozostaje powyżej granicy ograniczonego rozwoju, choć nastroje są chłodniejsze niż pod koniec ubiegłego roku.
„Podatek od nieufności” coraz droższy dla firm i konsumentów. Biznes płaci za brak zaufania
27 sty 2026

Ponad połowa firm obawia się dziś niewypłacalności kontrahentów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysoka niepewność w relacjach biznesowych prowadzi do realnych kosztów, które uderzają nie tylko w przedsiębiorstwa, ale także w konsumentów – poprzez wyższe ceny i ograniczony dostęp do usług.

REKLAMA

Cudzoziemcy coraz częściej zakładają JDG w Polsce. Ukraińcy zdecydowanie na czele
27 sty 2026

Co siódma nowa jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce została założona przez osobę bez wyłącznego obywatelstwa polskiego. Dane z CEIDG za 2025 rok pokazują stabilny trend, w którym kluczową rolę odgrywają Ukraińcy, a eksperci wskazują na instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania sprzyjające przedsiębiorczości migracyjnej.
Technologia w firmach zmienia zapotrzebowanie na role finansowe. Kto zyska w 2026 roku?
23 sty 2026

Automatyzacja i sztuczna inteligencja przekształcają role finansowe, ograniczając potrzebę tworzenia nowych etatów, wzmacniając jednocześnie popyt na kompetencje analityczne. Oczekiwania wobec specjalistów dodatkowo podnoszą coraz bardziej złożone wymogi regulacyjne. Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment, w 2026 roku kluczowe będą umiejętności łączenia ekspertyzy finansowej z technologią.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA