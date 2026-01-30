REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Prawo » W sądzie sprawy trwają za długo? Jest wyjście, trzeba tylko o nim wiedzieć - nie jesteś skazany na kilka lat czekania na wyrok

W sądzie sprawy trwają za długo? Jest wyjście, trzeba tylko o nim wiedzieć - nie jesteś skazany na kilka lat czekania na wyrok

30 stycznia 2026, 16:02
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
W sądzie sprawy trwają za długo? Jest wyjście, trzeba tylko o nim wiedzieć - nie jesteś wcale skazany na kilka lat czekania na wyrok
Postępowania gospodarcze w Polsce trwają dziś w sądach powszechnych średnio od 2 do 3 lat w dwóch instancjach, a w sprawach bardziej skomplikowanych – nawet dłużej. Dla firm oznacza to wieloletnią niepewność, zamrożenie środków finansowych i realne ryzyko biznesowe. Przedsiębiorcy czekają na wyrok, a miękka windykacja nie daje rezultatów. Co robić?

Co zostaje zamiast sądu, gdy nie mogę czekać latami na wyrok, a kontrahent nie płaci?

W odpowiedzi na przeciążenie sądów arbitraż gospodarczy dynamicznie zyskuje na znaczeniu – szczególnie w sektorach IT, budowlanym, spożywczym oraz finansowym, gdzie liczą się szybkość rozstrzygnięć i specjalistyczna wiedza. Trend ten ma wymiar globalny: według danych Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) liczba nowych spraw arbitrażowych wzrosła z 710 w 2022 r. do 831 w 2024 r., a na początku 2025 r. ICC ogłosiła zarejestrowanie 30‑tysięcznej sprawy arbitrażowej w swojej historii, co potwierdza stały wzrost wykorzystania arbitrażu w biznesie.

Szybkie załatwienie sporu - jaka metoda jest najszybsza?

W realiach gospodarczych czas stał się jednym z kluczowych zasobów. Wieloletnie spory sądowe utrudniają planowanie inwestycji, blokują płynność finansową i często paraliżują relacje handlowe pomiędzy kontrahentami. Choć formalnie część spraw gospodarczych w pierwszej instancji rozpoznawana jest szybciej, to całość postępowania – wraz z apelacją – bardzo często zamyka się dopiero po kilku latach. Dla przedsiębiorców oznacza to nie tylko koszty finansowe, lecz także utratę przewagi konkurencyjnej.

Na tym tle arbitraż oferuje wyraźną przewagę. Postępowania arbitrażowe są krótsze, bardziej elastyczne i lepiej dostosowane do realiów biznesu. W wielu przypadkach rozstrzygnięcie zapada w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy, a strony już na początku znają harmonogram postępowania oraz arbitrów, którzy będą decydować o wyniku sporu - komentuje Robert Szczepanek, współtwórca Sądu Arbitrażowego Online Ultima Ratio.

KOMPLET KSEF - 3 OPRACOWANIA

Coraz więcej firm decyduje się na alternatywy zamiast sądownictwa powszechnego, gdy ma spór z kontrahentem

Rosnąca popularność arbitrażu nie jest zjawiskiem lokalnym. Największe światowe instytucje arbitrażowe od lat notują systematyczny wzrost liczby spraw, a także rekordowe wartości przedmiotów sporu. Arbitraż coraz częściej wybierany jest nie tylko w sporach międzynarodowych, ale również w krajowych relacjach B2B. Decydują o tym poufność, możliwość wyboru wyspecjalizowanych arbitrów oraz łatwiejsze egzekwowanie wyroków za granicą.

Zmiana podejścia przedsiębiorców jest wyraźnie widoczna także w Polsce. - Każdego roku rozpatrujemy kilka tysięcy spraw. Dotyczą one sporów między przedsiębiorcami dotyczącymi zapłaty za wykonane usługi czy zamówione towary. Nasi arbitrzy prowadzą sprawy o wartości 5000 PLN ale także pół miliona złotych. Z roku na rok obserwujemy wyraźny wzrost liczby sporów rozstrzyganych w arbitrażu. Dla wielu firm staje się on pierwszym wyborem, a nie tylko alternatywą wobec sądu. W ubiegłym roku w naszym sądzie padł rekord. W sumie wydaliśmy wyroki w tysiącach spraw.- dodaje Robert Szczepanek.

Arbitraż jest dostępny także online

Szczególnie dynamiczny wzrost zainteresowania arbitrażem widoczny jest w branżach IT, budowlanej i spożywczej, a także coraz częściej w sektorze finansowym. To obszary, w których szybkość rozstrzygnięcia i specjalistyczna wiedza arbitrów mają kluczowe znaczenie.

Istotną rolę odgrywa również cyfryzacja postępowań. - Arbitraż online daje przedsiębiorcom ogromną wygodę – świadkowie mogą składać oświadczenia przez internet, a dowody w postaci nagrań, zdjęć czy korespondencji mailowej przesyłane są elektronicznie. Dzięki temu całe postępowanie jest szybsze i tańsze, bez utraty jakości. Nasz wyrok musi zgodnie z polskim prawem zatwierdzić Sąd Apelacyjny i można odzyskać dług od wierzyciela. W sumie 1 sprawa trwa kilka miesięcy więc zdecydowanie szybciej niż w sądach powszechnych. - dodaje Robert Szczepanek współtwórca Ultima Ratio.

Platformy rozwiązywania sporów online dla przedsiębiorców są powszechnie dostępne - trzeba tylko wiedzieć, jak szukać i gdzie się zgłosić

Sąd Arbitrażowy Online Ultima Ratio jest przykładem nowoczesnego podejścia do rozstrzygania sporów gospodarczych w Polsce. Od początku działalności instytucja ta rozstrzygnęła już kilka tysięcy spraw, głównie pomiędzy przedsiębiorcami. Charakterystyczną cechą Ultima Ratio jest to, że funkcję arbitrów pełnią notariusze – osoby o wysokich kwalifikacjach prawniczych, dużym doświadczeniu w pracy z dokumentami oraz gwarantujące bezstronność postępowań.

Postępowania prowadzone są w pełni online, co znacząco obniża koszty i skraca czas trwania spraw. Strony mogą uczestniczyć w postępowaniu niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, a cała komunikacja z sądem odbywa się drogą elektroniczną.

To nie tylko trend globalny i krajowy - to często konieczność, by nie czekać latami na wyrok

Zarówno dane globalne, jak i doświadczenia polskiego rynku jednoznacznie pokazują, że wykorzystanie arbitrażu gospodarczego rośnie – w Polsce i na świecie. W warunkach przeciążonych sądów, rosnącej liczby sporów handlowych i coraz większego znaczenia czasu w biznesie, arbitraż przestaje być niszowym rozwiązaniem. Coraz częściej staje się nowym standardem rozstrzygania sporów gospodarczych.

Źródło: Ultima Ratio

Źródło: INFOR
30 sty 2026

Postępowania gospodarcze w Polsce trwają dziś w sądach powszechnych średnio od 2 do 3 lat w dwóch instancjach, a w sprawach bardziej skomplikowanych – nawet dłużej. Dla firm oznacza to wieloletnią niepewność, zamrożenie środków finansowych i realne ryzyko biznesowe. Przedsiębiorcy czekają na wyrok, a miękka windykacja nie daje rezultatów. Co robić?
