Maksymalne ceny energii 2025 - oświadczenie do końca marca?

Przedsiębiorcy muszą do dziś (28 lutego 2025 r.) złożyć oświadczenie wynikające z korzystania z mechanizmu maksymalnych cen energii w drugim półroczu 2024 r. Północna Izba Gospodarcza apeluje do ministerstwa o wydłużenie terminu o miesiąc.

Maksymalne ceny energii 2025 - apel przedsiębiorców

Do końca miesiąca (do 28 lutego 2025 r.) przedsiębiorcy korzystający z mechanizmu maksymalnych cen energii elektrycznej pod groźbą kar finansowych muszą złożyć oświadczenia o korzystaniu z pomocy publicznej. Procedura nie jest prosta, a ilość dokumentów koniecznych do wypełnienia jest duża, a w niektórych momentach wymagająca konsultacji np. z prawnikiem lub z księgowym. Północna Izba Gospodarcza apeluje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o przynajmniej miesięczne wydłużenie możliwości składania wniosków. – Opanujmy ten chaos. Problem jest poważny, bo z mechanizmu korzysta wielu przedsiębiorców zajmujących się głównie przemysłem, sektorem przetwórczym czy drzewnym – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Maksymalne ceny energii - trudne rozliczenia

Dla przedsiębiorców temat rozliczenia faktu korzystania z pomocy publicznej w ramach mechanizmu maksymalnych cen energii nie jest prosty z kilku powodów: procedura jest skomplikowana, żmudna i wymagająca złożenia deklaracji, które są na tyle szczegółowe, że osoby wydelegowane do tego zadania w firmach po prostu sobie z tymi tematami nie radzą.

Maksymalne ceny energii 2025 - oświadczenie

Brak informacji lub informacja błędna - skutki

Przedsiębiorstwa, które korzystały z ceny maksymalnej w drugim półroczu 2024 r., a nie dochowają terminu na złożenie informacji lub złoża ją niepoprawnie, będą musiały dopłacić różnicę między ceną energii maksymalną a ceną wynikającą z umowy, za całe drugie półrocze 2024 r. Ministerstwo w swoich wytycznych wskazuje także na obowiązek zapłacenia… odsetek. W przypadku wielu firm oznaczałoby to konsekwencje finansowe na poziomie dziesiątek tysięcy złotych.