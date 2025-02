ZUS: Zmiany w składce zdrowotnej. Jak skorzystają przedsiębiorcy?

Od nowego roku zmieniły się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, kto skorzysta z nowych przepisów i kiedy pierwsze płatności według nowych zasad.

Pierwsza ważna zmiana dotyczy sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do tej pory przychody ze sprzedaży takich aktywów np. firmowej nieruchomości czy samochodu trzeba było uwzględniać w przychodzie lub dochodzie, który był podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej. Teraz przedsiębiorca sam wybierze, czy chce je wliczać, czy nie. Nowe zasady mogą obniżyć składkę zdrowotną przedsiębiorców na ryczałcie ewidencjonowanym, skali podatkowej i podatku liniowym.

REKLAMA

Składka zdrowotna: płatnicy z niskim dochodem

Kolejna ze zmian w składce zdrowotnej dotyczy płatników z niskimi dochodami, którzy rozliczają się według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub na karcie podatkowej. Wcześniej najniższą składkę zdrowotną obliczali od całości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego. Po zmianach będą ją liczyć z 75 proc. tej kwoty. To znaczy, że zapłacą składkę zdrowotną w wysokości co najmniej 314,96 zł miesięcznie. To o ponad 100 złotych mniej niż do tej pory.

Rozliczanie podatków metodą kasową

Przedsiębiorca, który rozlicza podatki metodą kasową, może ją teraz stosować również przy wyliczaniu przychodu lub dochodu, od którego zależy składka zdrowotna. Nie będzie wtedy brał pod uwagę między innymi faktur, za które jeszcze nie otrzymał płatności. Przy metodzie kasowej musi natomiast uwzględniać przychody i koszty także z okresu zawieszenia działalności. Zmiana ma znaczenie dla firm na ryczałcie, skali podatkowej i podatku liniowym.

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2024

Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany

REKLAMA

Przedsiębiorców na karcie podatkowej i ryczałcie ewidencjonowanym zmiany w składce zdrowotnej obejmują już od stycznia, czyli dla składek, które opłacają w lutym. W przypadku firm na skali podatkowej i podatku liniowym zmiany obowiązują od lutego, czyli dla składek, które przeleją do ZUS w marcu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości składki zdrowotnej dla firm można znaleźć na stronie ZUS. Jest tam dostępny również kalkulator, który pomaga obliczyć składkę zdrowotną w zależności od formy opodatkowania i wybranego miesiąca.