Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw wydał oświadczenie ws. zapowiadanych przez MRiT zmian. Chodzi o komunikat resortu, w którym poinformowano, że Rzecznik Przedsiębiorców ma zastąpić Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

We wtorek minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk poinformował, że Rzecznik Przedsiębiorców ma zastąpić Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP). Resort rozwoju we wtorkowym komunikacie poinformował, że skierował wniosek o wpis projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku MŚP do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP).

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi na temat planowanych zmian dotyczących Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pragnę stanowczo podkreślić, że propozycja przekształcenia tej instytucji w Rzecznika Praw Przedsiębiorców nie oznacza likwidacji obecnego urzędu ani powołania nowej instytucji, lecz rozszerzenie kompetencji obecnego Rzecznika.

Od 2018 roku Rzecznik MŚP aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców, interweniując w ich sprawach, opiniując akty prawne oraz dbając o równe traktowanie przedsiębiorców w relacjach z administracją państwową. Przez ponad pięć lat działalności instytucja Rzecznika dowiodła swojej skuteczności i niezbędności dla polskiej gospodarki. Efekty tych działań są wymierne: setki interwencji, wsparcie w sporach prawnych oraz realne wpływanie na kształt przepisów dotyczących biznesu.

Planowana zmiana wynika z dostrzeżonej potrzeby jeszcze lepszego zabezpieczenia interesów przedsiębiorców, szczególnie w obszarach, które w ciągu ostatnich lat ujawniły się jako istotne. W związku z tym zakres działań Rzecznika zostanie poszerzony o nowe kompetencje, takie jak możliwość wstrzymywania kontroli w przypadku nieprawidłowości, szersze uprawnienia procesowe w sprawach dotyczących praw przedsiębiorców czy większy wpływ na proces legislacyjny.

Chcę jednoznacznie zdementować narrację sugerującą, że obecny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest instytucją zbędną i powinien zostać zastąpiony przez nowe ciało. Wręcz przeciwnie – proponowane zmiany stanowią naturalną kontynuację misji prowadzonej od 2018 roku i dowód na to, że potrzebna jest dalsza ewolucja tego urzędu w odpowiedzi na rzeczywiste wyzwania gospodarcze.

Warto podkreślić, że choć Rzecznik powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów (na wniosek ministra odpowiedzialnego za gospodarkę), to ustawa daje mu pełne gwarancje niezależności. Rzecznik to niezależny i apolityczny organ obrony praw przedsiębiorców. Proponowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiana ustawy o Rzeczniku MŚP w żaden sposób nie ogranicza tej niezależności i apolityczności.

Apeluję do opinii publicznej oraz środowisk gospodarczych o traktowanie tej zmiany jako kroku w stronę silniejszej ochrony praw przedsiębiorców, a nie likwidacji dotychczasowej instytucji. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pozostaje niezmiennie zaangażowany w sprawy polskich firm i będzie kontynuować swoje działania w jeszcze szerszym zakresie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP)

Zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, rzecznik MŚP stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Do jego zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania. Kadencja Rzecznika trwa sześć lat. Obecnie rzecznikiem MŚP jest Agnieszka Majewska.