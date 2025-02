We wtorek minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk poinformował, że Rzecznik Przedsiębiorców ma zastąpić Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W ocenie prezes Związku Pracodawców BCC Łukasza Bernatowicza nie ma sensu tworzenie instytucji rzecznika, która byłaby zależna od rządu.

W przesłanym we wtorek, 18 lutego 2025 r. komunikacie resortu MRiT, minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk przekazał, że Rzecznik Przedsiębiorców ma zastąpić Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zmiana ta w ocenie resortu jest efektem współpracy resortu z przedsiębiorcami i odpowiedzią na sugestie strony społecznej.

Rzecznik Przedsiębiorców zastąpi Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

„Instytucja Rzecznika MŚP funkcjonuje od blisko 7 lat. Musimy wzmocnić jego pozycję, aby jeszcze skuteczniej chronił prawa przedsiębiorców. Chcemy, aby Rzecznik Praw Przedsiębiorców, który ma go zastąpić, chronił już nie tylko sektor MŚP, ale również kolejne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Rzecznik musi mieć większe uprawnienia w kształtowaniu prawa, które dotyczy przedsiębiorców i możliwość interwencji, kiedy jest ono naruszane - chodzi o kontrole prowadzone w przedsiębiorstwach. Projektowane przez nas zmiany mają zniwelować bariery, wątpliwości interpretacyjne i dać Rzecznikowi większe niż dotychczas kompetencje” – poinformował w komunikacie Paszyk. W tym samym komunikacie resort poinformował, że skierował wniosek o wpis projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku MŚP do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Prezes BCC o Rzeczniku Przedsiębiorców: nie ma sensu tworzenie instytucji rzecznika zależnej od rządu

W ocenie prezesa Związku Pracodawców BCC Łukasza Bernatowicza nie ma sensu tworzenie instytucji rzecznika, która byłaby zależna od rządu. Pomysł powołania rzecznika przedsiębiorców oceniany podobnie jak sam pomysł i następnie funkcjonowanie rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw – powiedział Bernatowicz. Dodał, że sam fakt, że teraz trzeba powoływać rzecznika przedsiębiorców, wskazuje na to, że funkcjonowanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców nie spełniło pokładanych w nim nadziei i stawianych przed nim zadań.

W związku z tym nie widzimy potrzeby powoływania kolejnej instytucji. Przedsiębiorcy mają dostateczną reprezentację w naszym kraju, w postaci reprezentatywnych organizacji pracodawców – zaznaczył. W jego ocenie, instytucja rzecznika musiałaby być strukturą wyodrębnioną z administracji rządowej, a nie tak jak jest obecnie, podległą premierowi i z budżetem uzależnionym od dobrej woli ministra finansów.

Instytucja rzecznika powinna być niezależna – podkreślił Bernatowicz. Wytłumaczył, że jeżeli rzecznik działałby w teorii przeciwko interesom jakiejkolwiek władzy, ktokolwiek by nie rządził, mógłby zostać przez szefa rządu usunięty, albo mógłby mu zostać ograniczony budżet.

Zatem takiej instytucji, która byłaby jednocześnie podległa rządowi, a miałaby reprezentować interesy przedsiębiorców nie ma sensu tworzyć. Ktoś, kto reprezentuje przedsiębiorców, siłą rzeczy nie może być zależny od rządu. Powołanie kolejnej takiej instytucji, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których wcześniej mówiłem, nie ma większego sensu – podsumował Bernatowicz.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP)

Zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, rzecznik MŚP stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Do jego zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania. Kadencja Rzecznika trwa sześć lat. Obecnie rzecznikiem MŚP jest Agnieszka Majewska.