Deregulacja przepisów: przedsiębiorcy wyliczają 15 punktów dla premiera i Rafała Brzoski [Deregulacyjna piętnastka]

Deregulacja przepisów leży w interesie przedsiębiorców. Eksperci Północnej Izby Gospodarczej wyliczają 15 punktów dla premiera Donalda Tuska i Rafała Brzoski. Postulaty przedsiębiorców nazwano "Deregulacyjną piętnastką".

Deregulacyjna piętnastka Północnej Izby Gospodarczej skierowana do premiera Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze,

Z ogromną nadzieją przyjmujemy propozycje Pana Premiera co do utworzenia zespołu do prac nad deregulacją. Deregulacja poprawia konkurencyjność przedsiębiorców i wzmacnia reguły równego traktowania. Każdy przedsiębiorca musi konkurować najwyższą jakością, innowacyjnością, efektywnością działania, a do tego potrzeba, by byli traktowani równo. Rozwój biznesu jednocześnie oznacza większe wpływy do budżetu i tym samym pomaga chociażby w finansowaniu naszego bezpieczeństwa. W kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jest to dziś bardzo ważne. Deregulacja, o której Premier mówi, przede wszystkim będzie dotyczyła małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe są tutaj obciążenia publiczno-prawne czyli składki ZUS i zobowiązania podatkowe.

Wysokie koszty i niepewność przedsiębiorców co do tego, jak będą przebiegały kontrole, często nadmiarowe, skutkuje tym, że niektórzy z nich przesuwają się w stronę szarej strefy, a ta od razu generuje nierówność. Nie ma przez nią bowiem równego konkurowania, bo przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem i są przejrzyści pod tym kątem, mają wyższe koszty od tych działających w szarej strefie. Dlatego ważne jest to, aby było sprawiedliwe i równe konkurowanie.

Eksperci Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie przygotowali „deregulacyjną piętnastkę”, czyli zbiór postulatów z zakresu podatkowo-księgowo-administracyjnego, które stanowić będą podpowiedź dla Pana Premiera i zespołu powołanego przez Pana Rafała Brzoskę. Jednocześnie postulujemy, by przedsiębiorcy sektora MŚP mieli możliwość uczestnictwa w pracach komisji. Jako Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie jesteśmy zainteresowani dzieleniem się naszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Deregulacja przepisów - propozycje dla Premiera Donalda Tuska i Rafała Brzoski

Propozycje deregulacji przepisów:

1. Stabilność obciążeń podatkowych – wydłużenie okresu vacatio legis do co najmniej 6 miesięcy

Częste zmiany regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorców mają negatywnie oddziaływanie na funkcjonowaniu biznesu. Nowelizacje w ciągu roku często tych samych aktów prawnych, jak również uchwalanie ustaw z krótkim okresem vacatio legis powoduje, że przedsiębiorcy są zaskakiwani zmianami prawa, przez co w efekcie mają problemy z należytym sposobem przygotowania się. Proponujemy wprowadzenie możliwości zmian w zakresie przepisów prawa gospodarczego, wprowadzających obowiązki dla przedsiębiorców, z wymaganym vacatio legis wynoszącym minimum 6 miesięcy.

2. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego przewodniczący składu orzekającego i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by rozstrzygnięcie w sprawie zapadło nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew. Aby ten czas mógł być zachowany w praktyce konieczna jest głęboka cyfryzacja postępowań sądowych – od wprowadzenia sprawnego systemu e-doręczeń, po zdalne prowadzenie części rozpraw oraz inne konkretne narzędzia usprawniające pracę sądów.

3. Przeprowadzenie testów wprowadzanych rozwiązań

Wymuszenie by przed wejściem w życie zmian przepisów, pociągających za sobą konieczność kontaktu elektronicznego z urzędami, przygotowywano i testowano odpowiednie oprogramowanie co najmniej pół roku przed wejściem tych zmian w życie, aby uniknąć kłopotów dla przedsiębiorców np. z oprogramowaniem ZUS w trakcie składania wniosków o wakacje składkowe.

4. Wprowadzenie progów podlegania pod podatek u źródła na MŚP np. w zakresie zakupu licencji, najmu urządzeń, usług marketingowych, doradczych itp.

5. Ujednolicenie progów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (2.500.000 euro netto – bez VAT) z progami w przepisach podatkowych – np.:

mały podatnik w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – obecnie 2.000.000 euro brutto – z VAT, limit ryczałtu ewidencjonowanego (art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - 2.000.000 euro, mały podatnik w rozumieniu art. 2 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-datku od towarów i usług – obecnie 2.000.000 euro netto – bez VAT

6. Podwyższenie progów zobowiązujących do badania sprawozdań finansowych w organizacji pożytku publicznego wskazany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (obecnie 100.000 zł otrzymanych dotacji + 3.000.000 zł przychodów)

7. Przywrócenie stałej stawki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ograniczenie składania powtarzalnych deklaracji ZUS albo przynajmniej ujednolicenie roku kalendarzowego z rokiem składkowym dla naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne – obecnie składkę zdrowotną za styczeń wyliczamy od przychodu w PIT za grudzień roku poprzedniego

8. Waloryzacja kwot progów podatkowych w ustawach podatkowych, a w szczególności w podatku dochodowym od osób fizycznych

9. Zachowanie prawa do swobody zawieranych umów z pracownikami, zleceniobiorcami a nie ich odgórne narzucanie (np. ustawa o cudzoziemcach), w tym także ograniczenie uprawnień kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie reklasyfikacji umów – jest przecież rynek pracownika i nie ma uzasadnienia dla tak radykalnych regulacji

10. Zmiana wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (wprowadzonych z dniem 01 stycznia 2025 roku ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw):

umożliwienie stosowania stawek amortyzacji podatkowej (art. 32 ust. 7 i 8 ustawy o rachunkowości) wszystkim pomiotom zaliczanym do jednostek mikro, wyłączenie obowiązku tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowni-ków (art. 39 ust. 6 i 7 ustawy o rachunkowości) dla wszystkim pomiotom zaliczanym do jednostek mikro, - rezerwy na niewykorzystane urlopy, odprawy umożliwienie rezygnowania z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszcze-gólnych składników aktywów i pasywów (art. 7 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości) wszystkim pomiotom zaliczanym do jednostek mikro;

Obecnie wyłączono z tych uproszczeń spółki kapitałowe, jawne, komandytowe.

11. Wykreślenie z przepisów rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja po-datkowa obowiązku zgłaszania krajowych schematów podatkowych

12. Wykreślenie z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tysięcy złotych. Da to możliwość objęcia Małym ZUS-em Plus przedsiębiorców, którzy osiągają większy przychód, ale ze względu na specyfikę swojej działalności (zwłaszcza osoby trudniące się handlem, pośrednictwem itp.) nie przekłada się to na uzyskiwany przez nie dochód. Likwidacja opłacania obniżonych składek max. przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności, po to aby Mały ZUS Plus stał się swoistym „progiem podatkowym”, a nie tylko kolejną czasową ulgą

13. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają zawiesić bieg przedawnienia postępowania podatkowego z chwilą wszczęcia postępowania karno-skarbowego. Praktyka ta prowadzi do nadużyć. Proponujemy aby:

uchylić ww. przepisy, pozwalające na zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przez wszczęcie postępowania karno-skarbowego, organ podatkowy mógł przedłużyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na trwające postępowanie podatkowe, ale tylko w wyjątkowych szczególnie uzasadnionych przypadkach jednokrotnie o ściśle określony czas. Postanowienie organu będzie podlegało kontroli sądu administracyjnego, który będzie mógł je uchylić.

14. Płaca minimalna w Polsce wzrosła zbyt szybko. W efekcie nowa równowaga na rynku pracy ustala się przy wyższych poziomach wynagrodzeń i niższym zatrudnieniu. Faktem jest również, że płaca minimalna jako udział przeciętnego wynagrodzenia wzrosła powyżej 50 proc., co na tle państw OECD jest bardzo wysokim poziomem. Szybki wzrost wynagrodzeń zmniejszył konkurencyjność Polski. Proponujemy, aby płaca była raz w roku zmieniana i w drodze konsultacji społecznych o wskaźnik inflacji.

15. Priorytetem bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo naszych danych osobowych, ale także bezpieczeństwo związane z tym, byśmy nie byli podatni na manipulacje, na fałszywe i szkodliwe przekazy. Powinniśmy otrzymać ulgi na finansowanie rozwiązań podwyższających poziom cyberbezpieczeństwa. Powinniśmy bardzo dbać o możliwość innowacyjnego rozwoju sztucznej inteligencji, produktów dla naszych klientów i poprawę efektywności w biznesie.

Autorami „deregulacyjnej piętnastki” są: