Prognozy na 2025 rok: jakie trendy będą kształtować przyszłość biznesu e-commerce?

Jakie trendy ukształtują branżę e-commerce w nadchodzącym 2025 roku? Jakie narzędzia powinny wykorzystać firmy, żeby się rozwijać?

Rynek e-commerce nieustannie się zmienia pod różnymi względami. W ostatnich latach obserwujemy coraz szybszy rozwój strategii sprzedaży direct-to-consumer (DTC) – marki coraz częściej rezygnują z zewnętrznych marketplace’ów na rzecz większej kontroli nad danymi i relacji z klientami. Dzięki rosnącej popularności urządzeń sterowanych głosem rozwija się także voice commerce, co skłania marki do optymalizacji swoich serwisów pod kątem wyszukiwania głosowego i integracji z asystentami, takimi jak Alexa czy Google Assistant.

Jednocześnie pod wpływem sytuacji gospodarczej w Europie priorytety wielu firm z branży e-commerce uległy zmianie. Chociaż inflacja wyhamowała, jej długofalowe skutki sprawiają, że konsumenci wciąż ostrożnie podchodzą do wydatków, przez co firmy muszą dbać o efektywność kosztową i wrażliwość cenową. Mimo to, według niedawnego raportu [1], obroty e-commerce w Europie mają w tym roku sięgnąć 958 mld euro (1,05 bln dolarów) – wobec 887 mld euro w roku ubiegłym – a tym samym po raz pierwszy od 2021 roku być wyższe z uwzględnieniem inflacji.

Procesy oparte na sztucznej inteligencji i danych staną się standardem

Chcąc utrzymać się na dynamicznym rynku e-commerce, przedsiębiorcy muszą uświadomić sobie, że treści tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, spersonalizowane doświadczenia klientów, rozszerzone narzędzia analityczne i proces decyzyjny oparty na danych to dziś podstawa. AI może uzupełniać działania człowieka na różne sposoby. Automatyzuje tworzenie treści, pomagając zachować szybkość i trafność przekazu, tworzy kampanie targetowane i umożliwia precyzyjną segmentację odbiorców. Może ponadto podpowiadać odpowiedzi na czacie, ułatwiając życie zarówno konsultantom, jak i użytkownikom strony. Pozwala także podejmować trafne decyzje, analizując dane behawioralne i automatycznie wybierając najskuteczniejszy kanał kontaktu z danym klientem.

Co więcej, personalizacja nie jest już możliwością, a standardem. Marki muszą oferować spersonalizowane doświadczenia w różnych punktach kontaktu z klientami, analizując obszerne zbiory danych na ich temat. AI umożliwia analizę w czasie rzeczywistym, automatyzację procesów i interakcję z klientem bezpośrednio na stronie, co pozwala natychmiast reagować na jego działania i preferencje. Dane analizowane na bieżąco pozwalają firmom szybko dostosowywać strategię i lepiej zaspokajać potrzeby klientów.

Ponadto analizy oparte na AI umożliwiają lepsze poznanie trendów rynkowych i zachowań klientów, a tym samym stałe doskonalenie strategii marketingowej marki. Uzupełniając działania o powyższe elementy, marki e-commerce mogą usprawnić procesy i skupić się na rozwoju, a nie tylko na przetrwaniu wśród wzmożonej konkurencji.

Asystenci głosowi pomocni przy realizacji zadań

Rok 2024 był przełomem dla asystentów głosowych – zwłaszcza po premierze nowego modelu AI GPT-4 OpenAI. Asystenci stają się głównym narzędziem realizacji zadań, a tym samym ich znaczenie w handlu internetowym stale rośnie. Dzisiejsi konsumenci oczekują sprawnej komunikacji głosowej w trakcie wyszukiwania informacji o produktach, sterowania inteligentnym domem czy robienia zakupów. Zmiana ta oznacza nie tylko potrzebę optymalizacji platform e-commerce pod kątem interakcji głosowych, lecz także konieczność przemyślenia roli komunikacji głosowej w strategii marketingowej. Firmy muszą umiejętnie włączyć ten nowy kanał w istniejące rozwiązania wielokanałowe, by zachować spójność całej ścieżki klienta.

Dane głosowe pozwalają jeszcze lepiej personalizować doświadczenia poprzez dopasowywanie ofert i rekomendacji do intencji klienta - na bieżąco. Od marketerów wymaga to dostosowania strategii do oczekiwań klientów co do wydajności i wygody oraz zadbania o to, by ich serwisy nie tylko obsługiwały komunikację głosową, ale także potrafiły wykorzystać płynące z tych interakcji wnioski.

Rozwój technologii immersyjnych

Rozwiązania immersyjne kształtują doświadczenia zakupowe, pozwalając klientom wchodzić w interakcję z produktami w sposób, który dotąd wydawał się niemożliwy. Wirtualne przymierzalnie czy narzędzia rozszerzonej rzeczywistości (AR) umożliwiają na przykład wypróbowanie ubrań czy wizualizację mebli we własnym domu przed ich zakupem.

Takie rozwiązania nie tylko zwiększają satysfakcję klientów dzięki większej pewności zakupu, ale też znacząco obniżają liczbę zwrotów. Włączając podobne technologie immersyjne, firmy mogą zaoferować bardziej angażujące i spersonalizowane doświadczenia, które dają pewność przy decyzji o zakupie. Dla marketerów kluczowe jest, by te wirtualne interakcje były idealnie zintegrowane z całą ścieżką klienta, żeby zwiększyć zarówno zaangażowanie, jak i konwersję.

Rozwój marketerów

Rozwój e-commerce w najbliższych latach będzie zależeć od tego, czy firmy zdołają zoptymalizować infrastrukturę technologiczną i wdrożyć bardziej dopasowane, zwinne metody. W miarę rozwoju rynku martech, który oferuje tysiące konkurujących ze sobą narzędzi, na prowadzenie wysuwają się marki zdolne uprościć systemy, wyeliminować nieużywane funkcje i skutecznie wyciągać z danych praktyczne wnioski.

Przedsiębiorstwa z wizją przyszłości postawią na strategie skoncentrowane na kliencie, wykorzystując personalizację i efektywność operacyjną do wspierania zrównoważonego wzrostu i rozwoju handlu bez barier. Dzięki przemyślanemu, ukierunkowanemu podejściu do technologii marketingowych marki e-commerce nie tylko sprostają rynkowym wyzwaniom, ale też zapewnią sobie nową przewagę konkurencyjną, a tym samym długofalowy sukces na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Podsumowanie

Wkraczając w nowy rok, firmy e-commerce muszą dostosować się do dynamicznego otoczenia rynkowego, w którym o zmianach przesądzają technologia i oczekiwania klientów. Rozwój personalizacji opartej na AI, asystenci głosowi jako kluczowe narzędzia interakcji oraz technologie immersyjne, takie jak rzeczywistość rozszerzona, na nowo kształtują doświadczenia klientów.

Marki, które postawią na optymalne rozwiązania martech, a ponadto wykorzystają powyższe trendy, nie tylko zwiększą efektywność operacyjną, ale także zaoferują bardziej angażujące, spersonalizowane doświadczenia sprzyjające rozwojowi. Podsumowując, do zachowania przewagi na rynku niezbędne okażą się elastyczność, innowacyjność i dogłębne zrozumienie zmiennego cyfrowego ekosystemu e-commerce.

Brian Plackis-Cheng, dyrektor generalny SALESmanago

[1] https://www.reuters.com/technology/online-shopping-returns-growth-europe-amid-fierce-competition-2024-10-09/

