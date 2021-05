Dzień Dziecka 2021: Najmłodsi przejmują podcast [PODCAST]

Co najmłodsi myślą o zdalnym nauczaniu? Czy chcieli wracać do szkoły? Czym dla nich jest koronawirus i czy telefon służy tylko do rozmowy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu

Podcastowy Dzień Dziecka 2021 Co najmłodsi myślą o zdalnym nauczaniu? Czy chcieli wracać do szkoły? Czym dla nich jest koronawirus i czy telefon służy tylko do rozmowy? Stery w tym odcinku podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony" przejmują dzieci – i te małe i te duże. Posłuchajcie, co myślą o otaczającym świecie i zmianach, jakie w nim zaszły! Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dorota Żurkowska. Zapraszamy do odsłuchania kolejnego wywiadu z serii „Z PIERWSZEJ STRONY" Spotify http://prawna.pl/spotify iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes Google Podcast http://prawna.pl/google Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl