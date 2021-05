Paulina Piekarska: Dlaczego ugody z bankami to pozorna korzyść dla frankowiczów? [PODCAST]

Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła bez terminu posiedzenie ws. kredytów walutowych. Paulina Piekarska z E-kancelarii wyjaśnia, czy niepewność prawna wpływa na kredytobiorców i zawieranie ugód z bankami? Zapraszamy do słuchania podcastu

Paulina Piekarska: Czy w 2020 roku wzrosła liczba pozwów składanych w polskich sądach?

Paulina Piekarska w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) podkreśla, że w ostatnim czasie blisko 90% spraw rozstrzyganych w sądach kończy się korzystnie dla kredytobiorcy. To oznacza, że sektor bankowy jest niezwykle obciążony sposobem w jaki zakańczane są spory frankowe.

Z danych, podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wynika że, już tylko w trzech kwartałach 2020 roku do polskich sądów wpłynęło prawie 26 tysięcy nowych spraw. Czyli o 235% więcej niż przez trzy kwartały w 2019 roku, porównując to analogicznie. Spodziewamy się, że po korzystnych dla frankowiczów wyrokach, które zapadły w ostatnim czasie, m.in.: 16 lutego, 29 kwietnia czy 7 maja, liczba spraw będzie jeszcze wyższa. Co może spowodować, że sądy będą pracowały wolniej, a rozprawy będą wyznaczane w dłuższych odstępach czasu, nawet przy założeniu, że w Warszawie został utworzony specjalny wydział ds. frankowych – wyjaśnia Piekarska.

Droga sądowa może prowadzić do unieważnienia umowy. Jakie ma ono skutki?

Unieważnienie powoduje, że umowa przestaje wiązać od samego początku. Pozbywamy się tej umowy i strony wzajemnie rozliczają się ze wszystkiego, co świadczyły – tłumaczy Piekarska.

Alternatywą jest „odfrankowanie”. Na czym ono polega?

Tzw. „odfrankowanie” jest to pojęcie, które weszło do naszego języka na kanwie tych wszystkich sporów frankowych. Powoduje ono, że umowa dalej wiąże strony, jednak przy założeniu, że w umowie nie funkcjonują już nieuczciwe postanowienia przeliczeniowe. Czyli mamy taką umowę kredytu złotowego, ale oprocentowaną stopą referencyjną taką, jaka była dedykowana do kredytów frankowych, czyli stopą referencyjną LIBOR – podsumowuje Piekarska.

Paulina Piekarska - radca prawny E-kancelarii, zajmuje się prawem podatkowym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu odszkodowań oraz kredytów powiązanych kursem franka szwajcarskiego. Swoje zainteresowania łączy również z obsługą spółek prawa handlowego.

