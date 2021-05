Stabilizuje się liczba odwiedzin w galeriach handlowych

Średnia odwiedzalność galerii handlowych w tygodniu 17-23 maja, w dni handlowe, była o 26 proc. wyższa niż przed rokiem i 16 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2019 roku, czyli przed pandemią

Stabilizacja odwiedzin w galeriach handlowych

W najnowszym tygodniowym raporcie widać stabilizację wskaźnika odwiedzalności - w tygodniu 17-23 maja, w dni handlowe, wyniósł on 84 proc. wartości notowanych w tym samym okresie 2019 roku, kiedy centra prowadziły działalność niezakłóconą przez pandemię. To powtórzenie rezultatu z poprzedniego tygodnia. To również znacząco wyższy wynik (o 26 proc.), niż ten zaobserwowany w maju 2020 roku, niedługo po pierwszym lockdownie.

Wartości odwiedzalności są nie tylko powtarzalne w ujęciu tygodniowym, ale rozkładają się również równomiernie w poszczególne dni tygodnia. Różnice w średnich wynikach zanotowanych od poniedziałku do piątku nie przekraczają tysiąca osób w przeliczeniu na jedno centrum handlowe. Na tle innych dni tygodnia wybija się sobotni rezultat odwiedzalności – tego dnia średnio każde centrum handlowe odwiedziło prawie 16 tys. klientów, co oznacza odwiedzalność na poziomie 88 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku 2019 – przed pandemią.

Czy klienci wracają do tradycyjnych zakupów?

Analiza odwiedzalności pod kątem wielkości obiektów wskazuje na dużo szybszy powrót klientów do średniej wielkości obiektów - o powierzchni od 20 do 39 tys. mkw. GLA niż do nieruchomości o małym, dużym oraz bardzo dużym metrażu. We wszystkie dni handlowe rezultat średnich galerii w porównaniu z danymi z 2019 roku był wyższy o ok. 6 punktów procentowych od pozostałych obiektów.

W badanym okresie wyższa była również odwiedzalność galerii w północnym i północno-zachodnim regionie Polski niż w pozostałych częściach kraju. Najniższe wyniki zanotowano we wschodniej i w południowo-zachodniej części Polski.

Reżim sanitarny

Odwiedzalność centrów handlowych może w najbliższych dniach wzrosnąć w związku z planowanym otwarciem restauracji serwujących posiłki na miejscu (od 28 maja). W związku z tym członkowie PRCH apelują do klientów o odpowiedzialne zachowanie podczas wizyt w centrach handlowych - noszenie maseczek, dezynfekcję dłoni i zachowanie dystansu od innych klientów.

