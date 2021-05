Centra handlowe ze stabilną liczbą klientów

Średni wynik odwiedzalności centrów handlowych w drugim tygodniu po wznowieniu działalności wszystkich sklepów (10-16 maja), w dni handlowe był wyższy o 42 proc. w odniesieniu do rezultatów z 2020 r. i osiągnął 84 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (przed pandemią).

Stabilizacja odwiedzin

PRCH Daily Footfall Index pokazuje, że po wzmożonej aktywności klientów w pierwszym tygodniu po zniesieniu lockdownu, w centrach handlowych nastąpiła stabilizacja odwiedzalności. W dniach handlowych między 10 a 15 maja wyniki odwiedzalności były wyższe o 42 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W odniesieniu do okresu sprzed pandemii w 2019 roku wahały się od 81 do 88 proc. w zależności od dnia.

Dane z ubiegłego tygodnia pokazują, że po zaspokojeniu przez klientów pierwszych, odłożonych w czasie potrzeb zakupowych i wzmożonej aktywności kupujących w pierwszych dniach po lockdownie, podobnie jak w przypadku poprzednich podobnych okresów następuje stabilizacja odwiedzalności. W odniesieniu do wyników z lutego i marca bieżącego roku, kiedy sklepy w galeriach funkcjonowały bez zakłóceń, mamy obecnie do czynienia ze wzrostem poziomu odwiedzalności o około 10 p.p. Po poprzednim lockdownie średni footfall w centrach handlowych przez kilka tygodni utrzymywał się na poziomie około 76 proc., obecna średnia dla dni handlowych przekracza 85 proc.

Większe wydatki na zakupy

Pierwsze dane pokazują też trend zaobserwowany po wcześniejszych lockdownach - klienci mimo niższej odwiedzalności w porównaniu do czasów przedpandemicznych, wydają więcej i realizują swoje potrzeby zakupowe na poziomach obserwowanych w najlepszych świątecznych okresach sprzedażowych. Według ekspertów banku PKO BP wartość transakcji kartowych klientów tego banku w minionym tygodniu była zbliżona do notowanej przed Bożym Narodzeniem 2020. Ponadto szacują oni wzrost konsumpcji w drugim kwartale 2021 r. o 15 proc. r/r.

Najczęściej odwiedzanymi obiektami handlowymi były centra o średniej wielkości, o powierzchni od 20 do 40 tys. mkw. GLA., gdzie średni footfall w dni handlowe osiągnął 89 proc. wyników z analogicznego okresu w 2019 roku. W badanym tygodniu w największych galeriach handlowych, których powierzchnia przekracza 60 tys. mkw. GLA, odnotowano więcej kupujących niż w obiektach małych do 20 tys. mkw. GLA. Najwięcej odwiedzin odnotowano w centrach handlowych w Regionie Północno-Zachodnim i Północnym, gdzie średnie wyniki z dni handlowych przekraczały 90 proc. odwiedzalności z 2019 roku. Niższą odwiedzalność miały obiekty w Regionie Wschodnim.

Rosnące stopniowo wyniki to efekt przystosowania klientów do funkcjonowania w warunkach pandemii, ale też rosnącego poczucia bezpieczeństwa i stale zwiększającej się liczby osób zaszczepionych. Nieograniczone działanie centrów handlowych umożliwia rozłożenie wizyt w czasie i pozwala na bieżące bezpieczne realizowanie potrzeb zakupowych.

