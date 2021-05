Do kiedy jest ważny bon turystyczny?

Ponowne otwarcie hoteli sprawiło, że zainteresowanie bonem turystycznym rośnie. Do kiedy ważny jest bon turystyczny? Jak pobrać bon?

Co to jest bon turystyczny?

Bon turystyczny to narzędzie wsparcia dla rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności. Z bezgotówkowych rozliczeń bonem turystycznym rodzice i opiekunowie mogą korzystać do końca marca 2022 r.

Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. Nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze.

Jak można wykorzystać bon turystyczny?

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bonu nie można wymienić na gotówkę. Nie ma jednak potrzeby wydawać go od razu, bo płatność można dzielić. Korzystanie z bonu jest proste. Wystarczy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na PUE ZUS trzeba wybrać zakładkę - Ogólny, a następnie - Polski Bon Turystyczny. Żeby płacić bonem, trzeba go aktywować. Można to zrobić w dowolnej chwili. Na przykład tuż przed planowanym wyjazdem.

- Wygenerowanie bonu jest bardzo łatwe pod warunkiem, że założyło się już swoje indywidualne konto na naszej platformie internetowej PUE ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił polecam nasza instrukcję i film, z którymi samodzielne założenie konta jest proste. Nie trzeba się spieszyć gdyż bon jest ważny do końca marca przyszłego roku – dodaje.

Branża turystyczna realizuje bony

W całej Polsce poprzez bon na konta przedsiębiorstw zajmujących się organizacją wypoczynku wpłynęło już 332 390 450,73 zł.

Na Dolnym Śląsku bonem zapłacić można w 1850 miejscach, w całej Polsce zapłatę bonem przyjmuje 22237 firm z sektora turystycznego.

Z najnowszych danych wynika, że ZUS wydał ponad 1,5 mln bonów o łącznej wartości ponad 1,3 mld zł. Beneficjenci wykonali ok. 470 tys. płatności bonami na łączną kwotę ponad 340 mln zł. Do tej pory zgłosiło się ponad 21,4 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu.

Największym zainteresowaniem bon turystyczny cieszy się w województwach: małopolskim gdzie wydano około 86 tys. bonów, pomorskim – ok. 84 tys. oraz zachodniopomorskim – 73 tys.

Zgłoszenia firm do programu

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Żeby przystąpić do programu, na PUE ZUS, trzeba wypełnić "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT).

Na PUE ZUS podmiot turystyczny może zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.

Aby płatności trafiały do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer konta. ZUS apeluje do przedsiębiorców, aby sprawdzali numer swojego rachunku bankowego. Zdarza się bowiem, że niektóre numery rachunków są błędne lub zamknięte.

Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

