Bon turystyczny - do kiedy można zgłosić się do programu?

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną.

Ile wynosi bon turystyczny?

Bon turystyczny wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Czas do końca marca 2022 r.

Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. Nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Reklama

Z najnowszych danych wynika, że w województwie mazowieckim rodzice aktywowali już ponad 208 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 30 mln zł. To najwięcej w Polsce. ZUS wygenerował w regionie 648,5 tys. bonów. Oznacza to, że jeszcze wielu uprawnionych może skorzystać z dopłaty do usług turystycznych. Jest z czego wybierać, bo do tej pory udział w programie zgłosiło ponad 20 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego. Ich aktualna lista dostępna jest np. na stronie www.bonturystyczny.gov.pl.

Dla porównania w całej Polsce ZUS wygenerował już ponad 4,13 mln bonów, z czego aktywowano niecałe 1,33 mln. Należy spodziewać się, że zainteresowanie tym rozwiązaniem znacznie wzrośnie w tegorocznym sezonie urlopowym.

Najpierw aktywacja, później wyjazd

Polski Bon Turystyczny jest projektem realizowanym przez Polską Organizację Turystyczną, a Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do jego obsługi.

Wszystkie czynności związane z wykorzystaniem bonu należy wykonać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

Reklama

Aktywacja bonu jest bardzo intuicyjna. Po zalogowaniu na PUE na stronie www.zus.pl należy wejść w zakładkę "Ogólny". Następnie w menu bocznym trzeba otworzyć zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a dalej "Mój bon". Tam należy go aktywować. Otrzymamy w zamian kod obsługi płatności, którym zapłacimy później za usługę turystyczną.

Bon można aktywować na PUE w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami. Trzeba będzie wtedy podać dane kontaktowe tzn. adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Właśnie tam system wyśle kod obsługi płatności.

Informacje o bonie są cały czas dostępne na profilu PUE ZUS. Można tam np. sprawdzić jaka kwota pozostała jeszcze do wykorzystania. Za pomocą bonu można bowiem płacić wielokrotnie aż wyczerpie się pełną przyznaną kwotę.

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500 plus. Na stronie internetowej odpowiednia zakładka będzie widoczna tylko dla beneficjentów tego świadczenia.

Dostępna jest specjalna infolinia

Informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego można uzyskać na specjalnej infolinii pod numerem telefonu 22 11 22 111. Dzwonić mogą zarówno osoby prywatne, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego, jak i podmioty turystyczne zainteresowane przystąpieniem do programu. Pytania można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Jak przedsiębiorca może przystąpić do programu?

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Żeby przystąpić do programu trzeba na PUE ZUS wypełnić "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT). Na stronie podmiot turystyczny może też zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA