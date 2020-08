Bon turystyczny coraz chętniej realizowany

Jak poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska działający od 1 sierpnia Polski Bon Turystyczny cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Obsługa informatyczna i finansowa bonu turystycznego to kolejne, po tarczy antykryzysowej i dodatku solidarnościowym, zadanie ZUS. Rozbudowana została Platforma Usług Elektronicznych (PUE) dla podmiotów turystycznych oraz osób uprawnionych do bonu. Stworzono także system rozliczeń, dzięki któremu podmioty turystyczne otrzymują środki pieniężne za płatności dokonywane za pomocą bonu.

ZUS wydał już 668 tys. bonów turystycznych na 572 mln zł. Beneficjenci wykonali ok. 114 tys. płatności bonami na łączną kwotę ok. 83 mln zł. Do tej pory zgłosiło się ponad 15,3 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu.

Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze. Aby skorzystać z programu nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce "Ogólny". W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500 plus.

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aby przystąpić do programu, na PUE ZUS, trzeba wypełnić "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT). Na PUE ZUS podmiot turystyczny może zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.

