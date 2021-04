Niedzielski: przedłużamy obecne obostrzenia. Do kiedy potrwa lockdown?

Lockdown przedłużony

"Podjęliśmy decyzję, że obostrzenia, które w tej chwili obowiązują, zostaną przedłużone o kolejny okres, o ponad tydzień, to przedłużenie będzie obowiązywało do 18 kwietnia" - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

W związku z nasileniem trzeciej fali pandemii COVID-19 w Polsce, pod koniec marca rząd zaostrzył restrykcje sanitarne. Miały one obowiązywać do 9 kwietnia. Jednak w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 obostrzenia zostały przedłużone.

Jakie obostrzenia obowiązują do 18 kwietnia?

Od 27.03.21 do 18.04.21 zamknięte są

sklepy wielkopowierzchniowe budowlane i meblowe

salony fryzjerskie i kosmetyczne

szkoły, przedszkola i żłobki (w przypadku przedszkoli i żłobków funkcjonuje tylko opieka dla dzieci medyków i służb porządkowych na czas wykonywania pracy)

W placówkach handlowych obowiązują limity osób:

1 os /15m2 w sklepach do 100 m2

1 os/20m2 w sklepach powyżej 100 m2

Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Jak podkreślił Adam Niedzielski, w kwietniu istnieje możliwość powrotu do przedszkoli i do nauki w klasach I-III - co najmniej w trybie hybrydowym.

