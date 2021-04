20 tys. lokali gastronomicznych nadal bez wsparcia

Gastronomia nadal bez pomocy

20 tysięcy lokali gastronomicznych z ok. 76 tysięcy nie otrzymało dotąd pomocy finansowej z tarcz antykryzysowych - powiedzia sekretarz generalny Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) Sławomir Grzyb.

Sławomir Grzyb komentując czwartkowe zapowiedzi rządu powiedział: "Czy jest jakaś nowa pomoc dla branży gastronomicznej na prima aprilis?".

Jak podkreśla przedstawiciel Izby ok. 20 tys. lokali gastronomicznych nie otrzymało żadnej pomocy finansowej z Tarczy branżowej 6.0. i nawet do 50 tys., które nie dostały z Tarczy PFR 2.0. Chodzi o te przedsiębiorstwa, które miały niewłaściwy kod PKD albo nie miały możliwości porównania spadku przychodów firmy, czy zatrudniały pracowników na umowy zlecenia.

Według niego "pomoc jest udawana". "Jest zapowiedź pomocy sklepom meblarskim, budowlanym, a od sześciu miesięcy zamknięte są lokale gastronomiczne, które pomocy nie dostają. Minister finansów Tadeusz Kościński wykluczył i pominął tych przedsiębiorców i udaje, że nie wie, że Sanepid ma listę wszystkich 76 tys. lokali gastronomicznych" - powiedział.

Czy będzie Tarcza PFR?

Grzyb podkreślił, że powinna zostać stworzona tarcza PFR 3.0, która uwzględniłaby te lokale, które nie otrzymały dotąd pomocy finansowej.

"To bardzo proste do wykazania. Sanepid wie dokładnie, kogo zamknął, a minister finansów i PFR wiedzą, komu przyznali pomoc, a komu nie. Wystarczy zastosować kryterium spadku obrotów pow. 50 proc. albo brak obrotów w ogóle w branżach zamkniętych od kwietnia 2020 r. do końca kwietnia 2021, poprzez porównanie poprzedniego kwartału kalendarzowego w dowolnie wybranych przez przedsiębiorcę kwartałach, bez kryterium formy i ilości zatrudnienia" - powiedział.

Jego zdaniem potrzebne jest obniżenie stawek VAT do 5 proc. na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne na najbliższe trzy lata. Dalej - jak wskazał - nie jest załatwiona kwestia zwrotu zapłaconych i niewykorzystanych koncesji alkoholowych czy ogródków gastronomicznych, które powinny już działać bez żadnych opłat.

Pomoc na kwiecień zostanie wydłużona

01.04.21 premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Gowin poinformowali o wydłużeniu na kwiecień pomocy covidowej z tzw. tarczy branżowej. Chodzi m.in. o bezzwrotne dotacje, umorzenia składek ZUS czy postojowe.

Rząd ma także zaproponować 80-proc. obniżkę czynszu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych powyżej 2 tys. m kw. oraz 50-proc. obniżkę w okresie trzech miesięcy po ustaniu zakazu.

Premier zapowiedział też, że branża gastronomiczna, hotelarska, które najmocniej zostały dotknięte przez trzecią falę, będą miały kontynuowane mechanizmy wsparcia także po zakończeniu tej fali.

