Uwaga! Zmiany w zasadach kwaratanny dla powracających ze strefy Schengen

Na jakich zasadach można wrócić do kraju? Kiedy kwarantanna jest obowiązkowa? Czy należy wykonać test na COVID-19 przed wjazdem do Polski? Wyjaśniamy, co zmieni się dla wracających do kraju ze strefy Schengen.