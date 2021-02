Ulgi dla przedsiębiorców i zwolnienie z opłat

Ulgi dla firm w Rybniku

O instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli finansowo w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności spowodowanymi przez pandemię poinformował we wtorek Urząd Miasta w Rybniku (Śląskie).

Rybnicki samorząd oferuje miejscowym przedsiębiorcom przede wszystkim obniżkę stawek czynszu za lokale użytkowe, dzierżawę na określonych warunkach, odraczanie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych oraz powstałych zaległości, a nawet umorzenie zaległości.





Kolejne wnioski o zwolnienie z opłat

Przedsiębiorcy będący najemcami miejskich lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, będą mogli wkrótce - podobnie w jak w listopadzie i grudniu ubiegłego roku - wnioskować o kolejne obniżki stawki czynszu, tym razem za pierwszy kwartał 2021 r. Miesięczny czynsz najmu będzie mógł zostać obniżony do kwoty 1 zł netto, niezależnie od powierzchni zajmowanego lokalu. Wraz z wnioskiem będzie musiało zostać złożone oświadczenie, że na skutek pandemii koronawirusa i dalszego trwania stanu epidemii w kraju, przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub została ona znacznie ograniczona. Wnioski należy składać do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Dochody tego zakładu z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Rybnika zmalały w 2020 r. o ok. 380 tys. zł. W pierwszym kwartale 2021 r. samorządowcy spodziewają się zmniejszenie dochodu z tego tytułu o ok. 110 tys. zł.

Jakich form wsparcia może przedsiębiorcom udzielić miasto?

W oparciu o obowiązujące przepisy prezydent miasta może udzielić przedsiębiorcom i osobom fizycznym indywidualne ulgi podatkowe na umotywowany i uzasadniony wniosek. Mowa tutaj o odroczeniu terminu płatności albo – w przypadku zaległości – umorzeniu odsetek lub też umorzeniu części należności głównej. Wnioski dotyczące branż, w których prowadzenie działalności zostało prawnie ograniczone, są rozpoznawane w pierwszej kolejności.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera zapowiedział też wniosek do Rady Miasta Rybnika o przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. Uchwała będzie też dotyczyła zwrotu jednej trzeciej opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za cały rok w terminie do 31 stycznia 2021 r. Jeżeli ze względu na stan epidemii zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej będzie się utrzymywał, rozważona zostanie możliwość zawnioskowania o zwolnienie z trzeciej raty opłat.

W ubiegłym roku prezydent Rybnika obniżył czynsz dzierżawny za grunt pod tzw. ogródkami lokali gastronomicznych na rynku i deptaku. Przedsiębiorcy płacili miesięcznie 1 zł netto za metr kwadratowy gruntu, w terminie od 1 września do 31 października. Z możliwości obniżki skorzystało dziesięciu przedsiębiorców, a uzyskana w ten sposób ulga łącznie osiągnęła kwotę 36 470,33 zł netto. Jeśli ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez restauratorów będą nadal obowiązywały, a funkcjonowanie tzw. ogródków będzie możliwe, zasadne wydaje się zastosowanie analogicznych obniżek czynszów na czas ograniczeń wynikających z pandemii. Przy zastosowania obniżki czynszu do wysokości 1 zł netto za metr kwadratowy za dzierżawę gruntu pod lokalizację ogródków na rynku i deptaku, a także w innych lokalizacjach w mieście szacunkowo wpłynie do budżetu miasta 8385 zł. Bez zastosowania ulgi byłoby to 248 700 zł - wyliczają rybniccy urzędnicy.

Instrumenty wsparcia oferuje też przedsiębiorcom Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Środki wypłacane przez tę jednostkę w ramach tarczy antykryzysowej w 2020 roku i styczniu tego roku to ponad 71 mln zł. Wsparcie otrzymały 10 944 firmy w regionie, z czego 7742 podmioty działają na terenie Rybnika. Prowadzony jest m.in. nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy branżowej".

