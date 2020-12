Zamykanie stoisk w galeriach handlowych to dyskryminacja [KOMENTARZ]

W poświąteczny poniedziałek rząd znów zamknie galerie handlowe. Tylko nieliczne sklepy i punkty handlowe w tych placówkach będą mogły funkcjonować w reżimie sanitarnym. Nowe przepisy to nowe obostrzenia, które doprowadzą do zaprzestania prowadzenia działalności przez przedsiębiorców w ramach tzw. wysp handlowych oraz stoisk, które znajdują się tych w galeriach.

Stoiska z teleakcesoriami i e-papierosami są bezpieczne

Dzięki temu, w połączeniu z zasadami DDM, sprzedaż w ramach wysp i stoisk handlowych jest bezpieczna. Co więcej, specyfika sprzedaży w tych punktach polega na dokonywaniu szybkich transakcji, przez co nie generują się kolejki ani związany z nimi tłok.

Nierówne traktowanie

Mimo to, wyspy i stoiska handlowe są traktowane na równi z innymi formatami sprzedaży w galeriach handlowych. Efekt? Zamknięcie tych punktów.

- Oznacza to ogromne straty dla prowadzących je osób. Najczęściej są to mikro- bądź mali przedsiębiorcy, często działający w ramach sieci franczyzowych – mówi Mikołaj Wawrzonek, wiceprezes należącej do Pracodawców RP spółki Telakces.com.

Związane ręce

Wspomniani przedsiębiorcy nie mają innej możliwości zarobkowania, ponieważ nie prowadzą sprzedaży przez internet albo nie mogą jej prowadzić w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W tej ostatniej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy sprzedający e-papierosy. Jednocześnie rynek jest zalewany e-papierosami pochodzącymi z platform spoza Unii Europejskiej, co z jednej strony pozbawia budżety państw należnych im wpływów, a z drugiej – wyklucza nadzór na tym, co faktycznie jest sprzedawane.

- Można temu zaradzić poprzez zawieszenie na czas epidemii obowiązywania art. 7f ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – mówi Maciej Babczyński, kierownik ds. regulacyjnych w British American Tobacco Polska Trading.

Grozi nam szara strefa

- Powstrzymajmy szarą strefę, pomóżmy przedsiębiorcom i weźmy przykład z innych państw, które umożliwiają internetową sprzedaż e-papierosów – dodaje Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

W liście do wicepremiera Jarosława Gowina szef największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce Andrzej Malinowski wyraził nadzieję, że przychylnie odniesie się do składanych postulatów.

- Pragnę zauważyć, że w ramach tarczy 6.0 ani planowanej tarczy finansowej PFR 2.0 nie przewiduje się możliwości sięgnięcia po pomoc przez wspomnianych przedsiębiorców. Skoro nie mogą oni liczyć na wsparcie, państwo powinno pozwolić im na prowadzenie działalności – podsumowuje Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski

