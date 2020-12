Zamknięte hotele bez źródła dochodu i pomocy [KOMENTARZ IGHP]

Zamknięte hotele

Rząd zadecydował o wprowadzeniu kwarantanny narodowej od 28 grudnia do 17 stycznia. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w tym czasie nie będą mogły działać stoki narciarskie, zamknięte zostaną także hotele. "Zamykamy hotele również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii" – powiedział.

Wyjątki będą dotyczyły medyków skierowanych do walki z COVID-19, którzy zostali zakwaterowani w hotelach. Wyjątkiem będą również hotele pracownicze.





Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Hotele bez źródła dochodu

Rząd zamykając branżę hotelową, pozbawia hotele źródła dochodu - czytamy w komentarzu IGHP dot. decyzji rządu o zamknięciu hoteli od 28 grudnia.

W dodatku dla wielu hoteli następuje to w jednym z najlepszych turystycznie okresów. Jednocześnie rząd nie zadeklarował konkretnej pomocy polegającej na zapewnieniu wszystkim hotelom pełnej rekompensaty za okres ograniczenia i zamknięcia ich działalności. Taka deklaracja jest niezbędna zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorcom hotelowym, właścicielom obiektów, a także firmom współpracującym z naszą branżą - mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.

Brak pomocy dla hotelarzy

Rząd nie zaproponował hotelarzom żadnej nowej formy pomocy na czas zamknięcia, a w przywołanej przez wicepremiera Jarosława Gowina Tarczy 6.0 poza postojowym za 3. kwartał nie było innych instrumentów pomocowych - mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.

Zapowiedzi premiera dotyczyły form wsparcia, o których rozmawiamy ze stroną rządową od 7 listopada. Należy podkreślić, że mimo zapowiadanej przez premiera Mateusza Morawieckiego pomocy dla naszej branży, od czasu znacznego ograniczenia działalności hoteli, taka pomoc nie miała miejsca. Hotele zwolniły już blisko 80 tysięcy pracowników i należy się spodziewać dalszej likwidacji miejsc pracy w związku z lockdownem od 28 grudnia – dodaje Węgłowski.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA