Outsourcing bezpieczniejszą formą zatrudniania pracownika

Sytuacja w gospodarce jest niestabilna i w każdej chwili obostrzenia, z którymi mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu, mogą wrócić. A to wpłynie na dalsze pogorszenie się wyników finansowych firm. To sprawia, że wiele firm zaczęło interesować się outsourcingiem.

Rynek rośnie w siłę

Rynek rośnie jednak nie od dzisiaj. Z danych Deloitte wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat globalny wskaźnik wzrostu outsourcingu wyniósł 6,4 proc., a do 2023 roku dynamika będzie utrzymywać się na poziomie 7,4 proc. rocznie. Najczęściej firmy zlecają działania z obszaru IT. Raport firmy NTT pokazuje, że ponad 45 proc. organizacji zamierza w ciągu najbliższych 18 miesięcy zwiększyć nakłady na outsourcing usług IT. Będzie on zyskiwał na znaczeniu do 2022 roku, a powodem nie będzie dążenie do zmniejszenia kosztów, tylko zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną pomocną w dobie kryzysu i związanej z nim niepewności.

Outsourcing to oszczędność

Rośnie też zainteresowanie outsourcingiem sił sprzedaży. Z badania „Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce”, przeprowadzonego przez grupę NDG, wynika, że przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z pomocy firm specjalizujących się w takich rozwiązaniach. Outsourcing to dla firm oszczędności, ale bardzo ważne są także kwestia bezpieczeństwa i elastyczność. Wielu przedsiębiorców w reakcji na pandemię, z obawy o koszty i niższą sprzedaż, zaczęło ciąć etaty w poszukiwaniu oszczędności. Teraz nie zatrudniają na nowo, ponieważ wciąż obawiają się tego, co się wydarzy za dwa albo trzy miesiące.

– Zastanawiają się, co zrobią z zatrudnionym pracownikiem, jeżeli lada chwila pojawi się druga fala pandemii. Dlatego do tworzenia nowych etatów podchodzą bardzo ostrożnie, dzielą obowiązki między dotychczasowych pracowników i przesuwają pewne zadania na innych, żeby przetrwać niepewny czas. Wydaje się jednak, że wkrótce pojawi się potrzeba nowych osób i zatrudnienie będzie rosło. Nie oczekiwałbym jednak takiego wysypu ofert jak przed pandemią. Firmy raczej podejdą do tematu ostrożnie, na początek zatrudniając jedną czy dwie osoby zamiast pięciu czy dziesięciu – mówi Jarosław Janiszewski, prezes NDG Medical.

Sytuacja może wrócić do normy w przyszłym roku. Jednak firmy wciąż ostrożnie będą podejmować decyzje, biorąc pod uwagę swoje bezpieczeństwo i koszty.

– Będzie im zależało na lepszych wynikach, ale nadal będą dążyć do tego rozważnie – mówi prezes NDG Medical.

Jego zdaniem pandemia i wywołany nią wzrost zainteresowania outsourcingiem to również wyzwanie dla firm, które się tym zajmują. Muszą one przygotować ofertę i dostosować ją do obecnych realiów.

