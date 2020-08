Bezpieczna współpraca z nową firmą - poznaj zasady

Zanim rozpocznie się współpraca biznesowa, warto sprawdzić jak najwięcej informacji na jego temat. To pomoże uniknąć transakcji z nieuczciwymi partnerami biznesowymi oraz zmniejszy ryzyko utraty pieniędzy lub towaru. W ten sposób można również zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością podatkową za zobowiązania oszusta i ułatwisz sobie wykazanie należytej staranności w transakcji handlowej przed organami kontroli skarbowej.

Wiele informacji, zarówno o firmach krajowych jak i zagranicznych, znajduje się w bezpłatnych rejestrach publicznych, dostępnych przez Internet m.in.: czy dany podmiot zarejestrował działalność gospodarczą i czy jest podatnikiem VAT. Weryfikacji dokonasz podając podstawowe dane kontrahenta.

Można też skorzystać z płatnych serwisów, na przykład Biur Informacji Kredytowej czy wywiadowni gospodarczych.

Jak działa CEIDG?

Rejestr CEIDG zawiera:

dane podstawowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, REGON

data rozpoczęcia działalności, ewentualnie data jej zawieszenia i wznowienia

status (przedsiębiorca aktywny, zawieszony)

adres

rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej

dane kontaktowe (numer telefonu i email), jeśli nie zostały zastrzeżone

dane pełnomocników firmy

informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, czy postępowania restrukturyzacyjnego

Krajowy Rejestr Sądowy

Podmioty można wyszukiwać po numerze NIP, REGON, KRS, nazwie, miejscowości.

W wyszukiwarce KRS znajdują się podstawowe informacje o interesującej cię firmie: adres, formę działalności, numery identyfikacyjne, datę wpisu lub wykreślenia. Można poznać historię wpisu, która pokazuje najważniejsze zmiany w firmie.

Warto zwrócić uwagę na:

sposób reprezentacji – zarówno prokurenta i jego uprawnienia, jaki i wspólników w spółkach osobowych/ członków zarządu w spółkach kapitałowych, żeby wiedzieć, kto może skutecznie podpisać umowę

w przypadku spółek kapitałowych – wysokość kapitału zakładowego/ akcyjnego, żeby znać maksymalną kwotę odpowiedzialności za zobowiązania

informację o otwarciu likwidacji , która wskazuje to na złożenie wniosku o likwidację podmiotu, a w konsekwencji wykreślenie z KRS i zaprzestanie działalności

, która wskazuje to na złożenie wniosku o likwidację podmiotu, a w konsekwencji wykreślenie z KRS i zaprzestanie działalności informacje o datach złożenia sprawozdań finansowych (co do zasady raz w roku kalendarzowym spółka ma obowiązek składać takie sprawozdanie) – brak spełnienia tego obowiązku może wskazywać na nieuczciwe zamiary spółki – może to być firmant albo znikający podatnik.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

To państwowa instytucja prowadzona przez Krajowy Rejestr Sądowy. Dłużnicy wpisywani są z urzędu, na podstawie orzeczenia sądu.

Żeby odnaleźć firmę w rejestrze dłużników niewypłacalnych należy znać numer RDN, czyli numer, pod którym dłużnik został wpisany do rejestru. Jeżeli go nie znasz, musisz złożyć wniosek do Centralnej Informacji KRS. Centralna Informacja wydaje zaświadczenia, czy dany podmiot znajduje się w RDN i pod jakim numerem lub numerami go zarejestrowano. W wydanym zaświadczeniu wskazuje wszystkie numery RDN dłużnika. Za wniosek o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot jest (lub nie jest) wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych zapłacisz 15 zł.

