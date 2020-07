Polskie mikrofirmy napędzają PKB

Przedsiębiorstwa działające w Polsce generują blisko trzy czwarte polskiego PKB, a największy udział mają w tym mikrofirmy, stanowiące 96 proc. ogółu. Jak wynika z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - silny trend dynamicznej cyfryzacji i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), dodatkowo przyspieszony za sprawą pandemii COVID-19 może mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski, mimo ograniczeń wynikających z obecnego kryzysu.

Zebrane dane pokazują, że na przestrzeni ostatnich lat liczba firm systematycznie rosła. W 2018 r. w Polsce działało 2,15 mln aktywnych przedsiębiorstw niefinansowych, podczas gdy w 2008 r. było ich 1,86 mln. Oznacza to wzrost w ciągu dziesięciu lat o 15,5 proc. Zdecydowana większość z nich to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – sektor MSP stanowi 99,8 proc. ogółu. Najliczniejszą grupą, bo liczącą aż 2,08 mln, są mikroprzedsiębiorstwa.

Mikro-siła

Ponad połowa MSP w Polsce (52,1 proc.) zajmuje się świadczeniem usług. Co czwarta firma działa w handlu (23,6 proc.), a co ósma w budownictwie (14,1 proc.). 10,3 proc. przedsiębiorstw z tego sektora działa w przemyśle. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że struktura branżowa dużych firm działających w Polsce różni się istotnie od tej dla sektora MSP. Ponad połowa (52 proc.) dużych podmiotów prowadzi działalność przemysłową. Rzadziej natomiast niż MSP duże firmy działają w usługach (30,7 proc.), handlu (13,7 proc.) i w budownictwie (3,6 proc.).

Sektor MSP ma natomiast największy wkład w PKB przedsiębiorstw, który stanowi blisko trzy czwarte całego polskiego PKB (72,3 proc.). Małe i średnie przedsiębiorstwa generują blisko co drugą złotówkę PKB (49,1 proc.). I tu znów, największy udział w tworzeniu PKB mają z tej grupy mikroprzedsiębiorstwa − około 30,3 proc. (dane za 2017 r.).

Efekty pandemii

W 2019 r. zarejestrowanych zostało 379 tys. nowych przedsiębiorstw, a wykreślono z rejestru REGON 227 tys. firm. W porównaniu z rokiem 2018 liczba nowo powstałych podmiotów spadła o 3,5 proc., natomiast zlikwidowanych – aż o 31,6 proc. Warto jednak podkreślić, że dane te pokazują liczbę jedynie zarejestrowanych firm, nie dotyczą tych, które faktycznie rozpoczęły działalność gospodarczą.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał 2020 roku, a więc już częściowo obejmujące okres pandemii, wskazują, że w tym czasie odnotowano 84 099 rejestracji podmiotów gospodarczych wobec 95 300 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to spadek o 11,8 proc. rdr. W tym samym okresie doszło do 142 upadłości podmiotów gospodarczych, a to z kolei o 8,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.