Polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej innowacyjne

Komisja Europejska opublikowała European Innovation Scoreboard 2020. Choć Polska, podobnie jak w 2019 roku zajęła 24 miejsce, to jednak nadrobiła dystans do większości umiarkowanych innowatorów. Co istotne sumaryczny wskaźnik innowacyjności za 2019 rok rósł w naszym przypadku zdecydowanie szybciej i w gronie umiarkowanych innowatorów szybsze tempo odnotowały tylko Włochy 0.019 Hiszpania 0.030 i Cypr 0.046.

Polska na przestrzeni lat 2018-2019 wykazała silny wzrost, który doprowadził do ogólnego wzrostu wydajności systemu innowacji o 13,0 punktów proc. w porównaniu z 2012 rokiem. Wysoko (powyżej średniej unijnej) zostały także ocenione takie czynniki jak: populacja z wyższym wykształceniem, innowacje nie oparte na B+R, powszechność wzornictwa przemysłowego oraz zatrudnienie w szybko rosnących przedsiębiorstwach.

Innowacyjne kategorie

Polska odnotowała wysoki wzrost:

wskaźnik Lifelong learning / Kształcenie przez całe życie - wzrósł o 42,5%,

wskaźnik Public-private co-publications/Wspólne publikacje sektora nauki (publicznego) i firm na milion ludności - wzrósł o 33,4%,

wskaźnik R&D expenditure in the business sector /Nakłady sektora prywatnego na B+R jako % PKB - wzrósł o 19,4%,

wskaźnik International scientific co-publications /Publikacje naukowe z co najmniej 1 zagranicznym współautorem - wzrósł o 11,1%,

wskaźnik R&D expenditure in the public sector / Nakłady sektora publicznego na B+R jako % PKB - wzrósł o 11,1%.

Wzrosty te w dużej części można łączyć ze zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi pakietem ustaw o innowacyjności, które m.in. wprowadziły coraz chętniej wykorzystywane ulgi podatkowe na prace badawczo-rozwojowe, ulgę IP Box, szeroko zakrojonymi działaniami mającymi na celu wsparcie rozwoju ekosystemu startupowego (różne komponenty Programu Start in Poland), reformę Urzędu Patentowego, realizację Narodowego Planu Szerokopasmowego czy realizację programów i działań finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zobacz pełen raport European Innovation Scoreboard 2020

