Milionerzy chcą płacić większe podatki. Wszystko przez pandemię

"Gdy Covid-19 atakuje globalnie, milionerzy tacy jak my mają zasadniczą rolę do odegrania, aby uzdrowić świat" - apelują autorzy listu, wśród których są między innymi współzałożyciel wielkiego amerykańskiego producenta lodów Ben & Jerry czy brytyjski filmowiec Richard Curtis.

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce





Aby wybrnąć z kryzysu wywołanego pandemią, "potrzebujemy pieniędzy i będziemy ich potrzebować w nadchodzących latach", aby podnieść się z zapaści, której skutki "potrwają dekady" i mogą doprowadzić do nędzy "pół miliarda osób" - piszą sygnatariusze listu, który został opublikowany na stronie Milionerzy dla Ludzkości, co stanowi też nazwę grupy autorów apelu. "Problemy spowodowane i ujawnione przez Covid-19 nie mogą zostać rozwiązane przez działalność charytatywną, niezależnie od tego jak byłaby hojna. Szefowie rządów muszą wziąć odpowiedzialność za zdobycie funduszy, poprzez permanentne podniesienie podatków najzamożniejszym ludziom planety, takim jak my (...), z których musimy sfinansować w sposób adekwatny nasze systemy opieki zdrowotnej, szkoły i bezpieczeństwo" - głosi list.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ogłosiła, że globalny spadek PKB wyniesie w tym roku co najmniej 6 proc., a jeśli dojdzie do drugiej fali epidemii - 7,6 proc. Ożywienie gospodarcze w 2021 roku szacowane jest przez OECD na 5,2 proc. lub 2,8 proc. przy drugiej fali koronawirusa.

AFP przypomina, że rok temu grupa amerykańskiej miliarderów, na czele której stoją finansista George Soros, współzałożyciel Facebooka Chris Hughes, dziedzice fortun założycieli sieci hoteli Hyatt oraz imperium medialnego Disneya, również opublikowała list otwarty, w który zaapelowała o wprowadzenie podatku od takich majątków takich jak te, które do nich należą. O zwiększenie podatków dla miliarderów apelują od lat finansista i inwestor Warren Buffet oraz założyciel Microsoftu Bill Gates.

Więcej informacji w tym temacie znajdziesz w serwisie e-firma