To najgorszy sezon od lat. Plantatorzy truskawek liczą straty

Niesprzyjająca pogoda i trudności z zatrudnieniem pracowników przyczyniły się do tego, że wśród plantatorów truskawek ten rok był najgorszy od ponad 30 lat. To, co udało się zebrać, trudno było sprzedać za opłacalne kwoty ze względu na jakość owoców. Warto jednak wiedzieć, że w dobrym roku zysk z hektara na poziomie 40 tys. zł, nie jest niczym nadzwyczajnym.

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł





Przez lata decyzję o zmianie profilu produkcji podjęło wielu rolników. Uprawa truskawek przestałą się opłacać. Ceny na skupie wahały się w okolicach 3 zł/kg i nie pokrywały nawet części kosztów za wypłaty dla pracowników i opryski. Siła robocza z roku na rok staje się dużo droższa, a pogoda mniej pewna.

Z powodu suszy wielu plantatorów nie zabezpieczyło roślin przed szarą pleśnią, która atakuje, gdy jest zbyt wilgotno. Statystyki w tym zakresie nie są zbyt optymistyczne dla naszych rolników. Tylko kilkanaście procent z nich ubezpiecza swoje uprawy i zwierzęta. Producenci owoców narzekają na dość wysokie i zapewne dlatego wielu tego nie robi. Średnio za 1 hektar truskawek przy założeniu dochodów na poziomie wspomnianych już 40 tys. zł. koszt ubezpieczenia przekroczyłyby dla sezonu ok. 4,5 tys. zł.

Więcej inforomacji dotyczących zarządzania firmą znajdziesz w serwisie e-firma.