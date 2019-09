V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 odbyła się w Siedlcach

Szczyt objęty został Honorowym Patronatem przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Andrzeja Koniecznego, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Regulacji Energetyki, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Patentowy RP, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Wojewodę Mazowieckiego, Wojewodę Podkarpackiego, Wojewodę Podlaskiego, Wojewodę Pomorskiego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Białegostoku, Prezydenta Chełma, Prezydenta Kielc, Prezydenta Lublina, Prezydent Łodzi, Prezydenta Olsztyna, Prezydenta Ostrołęki, Prezydenta Poznania, Prezydenta Rzeszowa, Prezydenta Siedlec, Prezydenta Torunia, Główny Instytut Górnictwa, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Polską Izbę Gospodarki Odpadami, Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, Polską Izbę Spedycji i Logistyki, Polski Przemysł Spirytusowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Związek Banków Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Związek Powiatów Polskich, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

OSG 2019 Siedlce

Dwa dni Szczytu zostały podzielone na cztery części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”, Sesję I pt. Energetyka, Sesję II pt. Gospodarka, Sesję III pt. Bezpieczeństwo. W drugim dniu odbyła się Sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zatytułowana Zielona energia szansą na rozwój regionów. Na zakończenie pierwszego dnia debat OSG 2019 odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

Szczyt został oficjalnie zainaugurowany przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który w swoim wystąpieniu podkreślał konieczność pogłębionej dyskusji nad przyszłością i rozwojem polskiej gospodarki. Minister Tchórzewski wyraził przekonanie, że zarówno dobór tematów podczas OSG 2019, jak i zaproszonych do debat gości pozwolą na rzetelną i kompleksową dyskusję na temat rozwoju Polski. Minister Energii odczytał także list skierowany do uczestników Szczytu od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Wzięli w niej udział: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz - Członek Rady Polityki Pieniężnej; Piotr Dziadzio - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska; Paweł Jaroszek - Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Bartosz Marczuk - Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.; Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Piotr Naimski - Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Witold Naturski - Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce; Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii. Moderatorem debaty była Iga Lis – Partner, CMS. Początek sesji poświęcony został ogólnemu zarysowaniu sytuacji Polski na tle UE i świata, co stanowiło wstęp do nakreślenia kierunków i uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. Następnie starano się odpowiedzieć na pytanie, czy Państwo jest kreatorem i gwarantem rozwoju gospodarki, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy budżetowej UE. W dalszej kolejności zastanawiano się nad strategiami bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki, z uwzględnieniem rozwoju społecznego. Na koniec nakreślono prognozy rozwoju polskiej gospodarki w najbliższej przyszłości, uwzględniając kwestie spowolnienia gospodarczego w Europie, a także możliwości rozwoju Polski poprzez skuteczne wykorzystywanie swojego potencjału innowacyjnego.

Sesja I: Energetyka składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Energetyka”, „Ciepłownictwo i kogeneracja. Inwestycje w czyste powietrze” oraz „Rozwój – inwestycje w infrastrukturę kraju”.

Panel Energetyka poprowadzony został przez Zbigniewa Kozłowskiego - Partnera, DWF Poland, zaś w dyskusji wzięli udział: Mateusz Aleksander Bonca - Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Ryszard Gburek - Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Mirosław Kowalik - Prezes Zarządu, Enea S.A.; Paweł Śliwa - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Energa S.A.; Józef Węgrecki - Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A; Piotr Woźniak - Prezes Zarządu, PGNiG S.A. W pierwszej kolejności zaproszeni goście dokonali krótkiego omówienia aktualnie obowiązującej Polityki Energetycznej Państwa. Stanowiło to wstęp do zaproponowania koniecznych zmian strategii grup energetycznych, wraz z podaniem ich głównych przyczyn. Zastanawiano się także czy zbliża się kres dotychczasowego modelu gospodarki paliwowej w Polsce. W dalszej części prelegenci starali się rozwiązać dylemat jaki pojawia się w relacji pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych. Równie istotnym punktem debaty była kwestia innowacji technologicznych wspierający zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki. Na koniec przeanalizowano możliwości synergii rozwoju z sektorem wydobywczym, transportem i energochłonnymi gałęziami przemysłu oraz odniesiono się do kwestii szans i korzyści wynikających z prosumenckiej produkcji energii i biogazu. Dyskusja dotyczyła też kwestii uzależnienia polskiej energetyki od systemów wsparcia oraz energetyki jądrowej dla Polski.

Panel Ciepłownictwo i kogeneracja. Inwestycje w czyste powietrze moderowany był przez Adama Szalca – Wspólnika w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna sp. k. Gospodarzem Panelu była spółka PGNiG Termika S.A. Do dyskusji, w ramach powyższego panelu zasiedli: Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki - Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik - Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Robert Grzywacz - Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o.; Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska; Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak - Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. W ramach dyskusji odniesiono się najpierw do oczekiwań i szans rozwoju nowego systemu wsparcia kogeneracji, co było punktem odniesienia do kwestii nakreślenia preferencji dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i czy oznaczają one schyłek kogeneracji węglowej. Następnie omówiono stan zaawansowania inwestycji w czyste powietrze oraz najważniejszych inwestycji w ciepłownictwie. Starano się przy tym nakreślić rolę samorządów, w tym możliwości gospodarki odpadami oraz wykorzystanie OZE w rozwoju ciepłownictwa systemowego. Na koniec dyskusji odniesiono się do zmian w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa i nowych technologii w ciepłownictwie i kogeneracji.

Panel Rozwój – inwestycje w infrastrukturę kraju, zamykający Sesję I Szczytu został poprowadzony przez Kazimierza Krupę - Niezależnego publicystę ekonomicznego, Redaktora Naczelnego magazynu Euroinfrastruktura XXI. W roli prelegentów wystąpili: Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE „Energoprojekt Poznań” S.A.; Krzysztof Figat - Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Tomasz Jakubowski - Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Antoni Józwowicz - Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Łukasz Górny - Dyrektor, EIB S.A.; Paweł Kolczyński - Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; Jan Styliński - Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Marcin Tadeusiak - Prezes Zarządu JT S.A., Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa; Mateusz Wodejko - Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Robert Zasina - Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A. Panel rozpoczął się od nakreślenia stanu infrastruktury energetycznej – jej potrzeb, szans i zagrożeń, w tym tych dotyczących zaburzeń płynności finansowej w trakcie realizacji kontraktów. Odniesiono się przy tym do znaczenia dla strategicznych sektorów nowego Prawa Zamówień Publicznych. W dalszej części dyskutowano nad obiektami o zerowym zużyciu energii, jak i istotnej roli banków i firm ubezpieczeniowych w realizacji procesów inwestycyjnych. Odniesiono się także to zagadnienia deficytu terenów inwestycyjnych, problemów na rynku developerskim, wyższych kosztów i zmiennego otoczenia prawnego.

Sesja II: Gospodarka składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Gospodarka 4.0 – przemysł i innowacyjność”, „Infrastruktura i transport” oraz „Samorząd lokalny”.

Panel Gospodarka 4.0 – przemysł i innowacyjność został poprowadzony przez Izabellę Żyglicką - Rzecznika Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radcę Prawnego, Wspólnika Zarządzającego w Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy zaś do debaty zasiedli: Adam Abramowicz - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; Maciej Bombol - Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Adam Kutyłowski – Główny Konstruktor, Triggo S.A.; Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Roman Masek - Dyrektor Techniczny BELSE Sp z o.o.; Dawid Klimczak - Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Andrzej Konieczny - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; Andrzej J. Piotrowski - Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy S.A.; Lechosław Rojewski - Wiceprezes ds. Finansowych, Węglokoks S.A.; Jacek Srokowski - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, JSW Innowacje S.A.; Radosław Żydok - Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A. Zaproszeni goście najpierw starali się odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda Gospodarka 4.0 po 4 latach funkcjonowania programu. Zastanawiano się także nad rolą Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych. Uczestnicy panelu, na podstawie własnych doświadczeń starali się również określić, czy innowacyjność należy rozumieć jako szybkie wdrożenie rozwiązań przełomowych, czy jest to raczej rozwój poprzez optymalizację. Bardzo ważnym elementem dyskusji były sposoby na pozyskanie kapitału na badania i rozwój. W drugiej części panelu skoncentrowano się nad zagadnieniami bezpieczeństwa – w kontekście inwestycji w rozwiązania poprawiające poziom bezpieczeństwa projektów, jak i również dynamiki otoczenia regulacyjnego. Rozważania objęły także kontekst europejski i globalny – w szczególności zastanawiano się nad dostępnością środków unijnych na innowacje w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz kondycją gospodarek narodowych w czasach globalnej konkurencji. Na koniec odniesiono się do rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji w przemyśle.

Panel Infrastruktura i transport moderowany był przez prof. Halinę Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W debacie wzięli udział: Przemysław Janiszewski - Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Wojciech Jurkiewicz - Dyrektor Zarządzający, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych; Piotr Kisiel - Prezes Zarządu, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne S.A.; Jarosław Lubowicki - Kierownik ds. Rozwoju Biznesu, Siemens Mobility Sp. z o.o.; Krzysztof Mleczak - Prezes Zarządu, Exito Broker; Grzegorz Modrykamień - Kierownik działu Rozwoju Projektów, Stadler Polska; Marek Tarczyński - Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Marek Cisłowski – Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego. Początek debaty zdominowany został przez temat Centralnego Portu Komunikacyjnego jako wartościowego rozwiązania dla gospodarki i logistyki kraju. Następnie odniesiono się do kluczowych projektów kolejowych i drogowych z punktu widzenia gospodarki. Tematem o dużym znaczeniu był ten dotyczący transportu intermodalnego, z uwzględnieniem hubów i centrów logistycznych. Stanowiło to wstęp do rozważań nad rosnącym rynkiem prywatnych przewoźników cargo. Na koniec starano się odpowiedzieć na pytanie, czy nowelizacja Prawa zamówień publicznych odpowiada realiom rynkowym.

