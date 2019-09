Zasada przyjaznej przedsiębiorcom interpretacji przepisów uwzględniona przez WSA

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosiła się drukarnia, wobec której Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakazującą wstrzymanie działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych bez wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych.

Decyzja była efektem kontroli drukarni przez Urząd Komunikacji Elektronicznej po podpisaniu przez przedsiębiorcę umowy ze spółdzielnią mieszkaniową na wydrukowanie i dostarczenie lokatorom książeczek opłat mieszkaniowych. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uznał, że książeczka opłat z naniesionym adresem i personaliami lokatora stanowi przesyłkę pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe. W związku z tym dostarczenie wydrukowanych książeczek lokatorom przez drukarnię jest świadczeniem przez nią usług pocztowych.

reklama reklama



Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym uznając stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za naruszające prawa przedsiębiorców, a w szczególności zasadę przyjaznej przedsiębiorcom interpretacji przepisów, przewidzianą w ustawie Prawo przedsiębiorców. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko skarżącej drukarni oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchylając zaskarżoną decyzję oraz umarzając postępowanie w sprawie.

Komentarz Anny Zaręby-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw przedsiębiorców i wstępuje m.in. do spraw gdzie organy administracji publicznej wykorzystują prawo w sposób instrumentalny. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów oraz zasada co nie jest prawem zakazane jest dozwolone są niezwykle istotne, mają one bowiem zagwarantować przedsiębiorcom pewność prawa i łatwość odszukania norm, które powinni zastosować.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes