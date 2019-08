Rekompensaty dla branż energochłonnych 2019 - ważne oświadczenie

Na początku sierpnia MPiT pisemnie informowało o tym przedsiębiorców energochłonnych.

W czwartek 29 sierpnia wchodzi w życie ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych.

Przedsiębiorcy w 2019 roku mogą wybrać tylko jeden system wsparcia. Albo rekompensaty, albo ten wprowadzony przez ustawę z 28 grudnia 2018 r. (nowela ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw), czyli tzw. ustawę o cenach prądu. Celem tej drugiej ustawy było ustabilizowanie cen energii w 2019 r. na poziomie nie wyższym niż obowiązujący 30 czerwca 2018 r.

Oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do stosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną, przewidzianych w ustawie o cenach prądu, przedsiębiorcy powinni przesłać do wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, z którymi między 1 stycznia a 30 czerwca 2019 r. mieli zawarte umowy na sprzedaż energii. Albo do zarządcy rozliczeń, w przypadku gdy w wyżej podanym okresie nie mieli podpisanej umowy z żadnym przedsiębiorstwem energetycznym, ale nabywali energię (na własny użytek) np. na Towarowej Giełdzie Energii.



Kopie tych oświadczeń, wraz z potwierdzeniem ich otrzymania odpowiednio przez przedsiębiorstwo energetyczne lub Zarządcę Rozliczeń S.A.. należy dołączyć do wniosku o rekompensaty za 2019 r. Wniosek taki trzeba będzie złożyć w URE do 31 marca 2020 r. Od decyzji URE w tej sprawie będzie można odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedsiębiorcy za 2019 rok otrzymają rekompensaty w październiku/ listopadzie 2020 roku. Będzie je wypłacał BGK.

Wysokość rekompensat dla poszczególnych przedsiębiorców prezes URE określi na podstawie danych związanych z produkcją w danym przedsiębiorstwie (m.in. nt. procentowego zużycia energii, wielkości produkcji).

Dodatkowo beneficjenci systemu muszą wdrożyć w swoich zakładach certyfikowany system zarządzania energią lub bardziej kompleksowe rozwiązanie.