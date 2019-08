Jak uchronić się przed wysokimi rachunkami za prąd w 2019 r.?

Mikro i mali przedsiębiorcy

Jeśli jesteś:

mikroprzedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,

małym przedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, i nie jesteś mikroprzedsiębiorcą,



możesz uniknąć podwyżek cen energii i utrzymać - do końca 2019 r. - stawki obowiązujące na dzień 30 czerwca 2018 r. Aby tego dokonać musisz u swojego sprzedawcy energii elektrycznej (np. PGE, Tauron, Energa, Enea) złożyć tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Termin na jego złożenie został wydłużony z 27 lipca 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r.

Złożenie oświadczenia jest jedyną czynnością, jakiej musisz dokonać. Sprzedawca nie poinformuje cię też osobnym pismem o utrzymaniu niższych cen energii elektrycznej.

Pamiętaj! 13 sierpnia 2019 r. jest datą ostateczną na złożenie oświadczenia. Po tym terminie stracisz możliwość ubiegania się o niższe ceny prądu, a twoje rachunki mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.

Średni i duzi przedsiębiorcy

Jeśli jesteś średnim lub dużym przedsiębiorcą, czyli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniałeś średniorocznie co najmniej 50 pracowników i

osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 10 milionów euro,

i nie jesteś mikro i małym przedsiębiorcą,

możesz otrzymać dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (z możliwości ubieganie się o dofinansowanie wyłączone zostały firmy zajmujące się m.in., produkcją wyrobów z aluminium, odzieży skórzanej, czy nawozów. Pełną listę wyłączeń znajdziesz w art. 1 lit. pkt 4, lit. e ustawy.

Aby ubiegać się o takie dofinansowanie musisz zwrócić się do spółki Zarządca Rozliczeń S.A. z odpowiednim wnioskiem. Wniosek składa się za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez spółkę Zarządca Rozliczeń. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek musi zawierać m.in.

oznaczenie firmy, jej siedzibę i adres poczty elektroniczne,

numer KRS i NIP,

wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy dofinansowanie,

wnioskowaną wysokość dofinansowania obliczoną zgodnie z ustawą,

oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy,

numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dofinansowania.

Ponadto do wniosku dołącza się oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do ustawy. Całość dokumentów musisz złożyć do 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie opiera się o mechanizm tzw. pomocy de minimis. Jest to określona w przepisach unijnych pomoc, jakiej może udzielić państwo przedsiębiorcom, aby nie naruszyć konkurencji lub nie wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi. Wysokość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa jest ograniczona i wynosi 200 tys. euro w okresie 3 lat.

Po złożeniu wniosku Zarządca Rozliczeń w terminie 7 dni zwróci się do twojego sprzedawcy energii o potwierdzenie danych dotyczących wolumenu sprzedanej energii elektrycznej wskazanego we wniosku. Jeśli sprzedawca potwierdzi dane (ma na to 14 dni), Zarządca Rozliczeń weryfikuje wniosek pod względem poprawności, kompletności i prawidłowości złożonego oświadczenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Zarządca zatwierdza wniosek i w terminie 40 dni od jego otrzymania wypłaca dofinansowanie. Zatwierdzenie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień zatwierdzenia wniosku przez Zarządcę Rozliczeń. Zarządca w dniu udzielenia pomocy publicznej wydaje i doręcza odbiorcy końcowemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

