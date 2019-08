Obrót paliwami opałowymi - zmiany od 1 września 2019 r.

Osoba fizyczna albo podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej i ogrzewa swój dom albo budynek, lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym, od 1 września 2019 r. do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywać elektroniczny system SENT, zamiast składania sprzedawcy papierowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów opałowych do celów grzewczych. W tym celu konieczne będzie zarejestrowanie się.

Dokonać rejestracji można:

na Portalu PUESC lub na Portalu Podatkowym- przesyłając zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU.

Uwaga: usługa rejestracji na Portalu Podatkowym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie dostępna po 1 września 2019 r.,

przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli podmiot nie może dokonać rejestracji korzystając z formularzy elektronicznych.

Ta sama zasada dotyczyć będzie podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą i ogrzewa swój budynek, halę produkcyjną, suszy produkty rolne lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym.

Również przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na sprzedaż olejów opałowych na nowych zasadach będą musieli zarejestrować się i uzyskać status tzw. pośredniczącego podmiotu olejowego. Sprzedaż oleju opałowego do celów opałowych z zastosowaniem dotychczasowej stawki akcyzy będzie dopuszczalna wyłącznie na rzecz innych pośredniczących podmiotów olejowych lub na rzecz osób i podmiotów zużywających ten olej, które zarejestrują posiadane urządzenia grzewcze (piece) we właściwym w zakresie akcyzy, urzędzie skarbowym i uzyskają status tzw. zużywającego podmiotu olejowego.

Zgodnie z nowymi regułami, bez względu na ilość, wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych będą musiały być rejestrowane w SENT, a odbiorca będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem ilości faktycznie odebranego oleju.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe będzie stosowanie dotychczasowych regulacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy handlujący olejami opałowymi i nabywcy takich olejów mogą do końca marca 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556).

Przepisy wejdą w życie 1 września 2019 r. w zakresie elektronicznego potwierdzania odbioru, natomiast przepisy ustawy dotyczące rejestracji wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

